UPSSSC PET परीक्षा का आज दूसरा दिन, एग्जाम सेंटर क्या साथ ले जाएं क्या नहीं, जानिए डिटेल

आज भी परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है - सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक.

एडमिट कार्ड के साथ फोटा आईडी जरूर लाएं (आधार कार्ड/पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाइसेंस आदि).

UPSSSC PET 2025 : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 का आज दूसरा दिन है. 6 सितंबर को दो पालियों में सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद, आज भी परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है - सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक. अगर आप आज परीक्षा देने जा रहे हैं तो इन दिशा-निर्देशों को खास ध्यान रखें...

क्या साथ ले जाना है
  • एडमिट कार्ड के साथ फोटा आईडी जरूर लाएं (आधार कार्ड/पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाइसेंस आदि). साथ में पहचान पत्र की फोटो कॉपी भी लाएं.
  • आधार कार्ड के साथ परीक्षार्थी को दो नए पासपोर्ट साइज फोटो, जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर और एग्जाम की डेट लिखी हो.
  • इसके अलावा परीक्षा में केवल नीला या काला पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं .
क्या नहीं ले जाना है

इस परीक्षा में कैलकुलेटर, ब्लूटुथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच, फोन जैसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना मना है. अगर आपके पास इसमें से कोई भी सामग्री एग्जाम के समय मिलती है, तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्यवाई हो सकती है.

रिपोर्टिंग समय

परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे. इसका मतलब है कि सुबह की शिफ्ट के लिए सुबह 9:30 बजे और शाम की शिफ्ट के लिए दोपहर 2:30 बजे गेट बंद हो जाएंगे.

बता दें कि यह UPSSSC PET की परीक्षा 100 अंको की दो घंटे की होगी. इस बार निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है. हर गलत उत्तर पर चौथाई अंक काटा जाएगा. वहीं, पीईटी का स्कोर 3 साल के लिए वैद्य रहेगा.

