यूपी के हजारों शिक्षकों का इंतजार खत्म, स्पेशल TET का एडमिट कार्ड हुआ जारी

यूपी के हजारों शिक्षकों का इंतजार आखिर खत्म हो चुका है, स्पेशल टीईटी के लिए आवेदन करने वाले टीचर्स अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. ये स्पेशल टीईटी उन सरकारी शिक्षकों के लिए है, जो यूपी के तमाम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं. यूपी स्पेशल टीईटी की परीक्षा 3 नवंबर को प्रदेश के तमाम जिलों में आयोजित होगी. आइए जानते हैं कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं.

स्पेशल TET एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका