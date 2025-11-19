विज्ञापन

UP Home Guard Vacancy: यूपी में 45 हजार होमगार्ड की भर्ती के लिए आवेदन शुरू, ये एक गलती पड़ सकती है भारी

UP Home Guard Vacancy: यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उम्मीदवार 17 दिसंबर तक अपना आवेदन कर सकते हैं. हालांकि इससे पहले ओटीआर कराना जरूरी किया गया है.

UP Home Guard Vacancy: यूपी होमगार्ड भर्ती

UP Home Guard Vacancy: उत्तर प्रदेश में हजारों होमगार्ड की वेकेंसी के लिए अब आवेदन शुरू हो चुके हैं. तमाम उम्मीदवार ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते हैं. यूपी होमगार्ड विभाग ने 41,424 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें 20 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं. होमगार्ड भर्ती के लिए लोग 17 दिसंबर तक अपना आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. आधिकारिक वेबसाइट www.upprpb.in पर जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन से पहले ये चीज जरूरी

होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर कराना जरूरी है. इसके लिए पहले ही लिंक उपलब्ध करवा दिया गया था. इसमें तमाम तरह की जानकारी देनी होती है और आवेदन प्रक्रिया भी आसान हो जाती है. जिन उम्मीदवारों ने पिछली किसी भर्ती के लिए ओटीआर करवाया है, उन्हें ये करने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि पहली बार नौकरी के लिए आवेदन करने वालों के लिए इसे अनिवार्य रखा गया है. अब तक एक लाख से ज्यादा उम्मीदवार अपना ओटीआर करवा चुके हैं. 

कितना है आवेदन शुल्क?

इस भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य, ओबीसी और EWS के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है. वहीं एससी-एसटी अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 300 रुपये है. बिना आवेदन शुल्क जमा कराए एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी. ऑनलाइन आवेदन करने और तमाम जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट करनी होगी. 

ये गलती पड़ेगी भारी

  • यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए एक गलती आपके आवेदन को रिजेक्ट करवा सकती है. 
  • अगर आपने ओटीआर के बिना आवेदन किया तो आपका आवेदन रद्द हो सकता है. 
  • वहीं गलत जानकारी या फिर जरूरी दस्तावेज अपलोड नहीं करने की स्थिति में भी ऐसा ही होगा. 
  • जो लोग 10वीं पास नहीं हैं, उनका आवेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा. 
  • जिनकी उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 30 साल है, वही आवेदन कर सकते हैं.

कितनी मिलेगी सैलरी?

होमगार्ड भर्ती में फिजिकल परीक्षा में पास होने के बाद अभ्यर्थियों का चयन होगा. चुने जाने के बाद 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता दिया जाएगा. इसके अलावा महंगाई भत्ता भी दिया जाता है. होमगार्ड यूपी पुलिस के साथ मदद के लिए तैनात रहते हैं, इसके अलावा जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल बाकी जगहों पर भी किया जाता है. 

UP Home Guard Vacancy, UP Home Guard Vacancy 2025, UP Home Guard Application, UP Home Guard Bharti
