UP Home Guard Bharti 2025: यूपी में होगी 45 हजार होमगार्ड की बंपर भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन

UP Home Guard Bharti 2025: यूपी में बंपर भर्तियां निकलने वाली है. प्रदेश में 45 हजार से अधिक होमगार्ड स्वयंसेवकों की वैकेंसी का रास्ता साफ हो गया है. इनकी भर्ती की तर्ज पर होगी. शासन ने इसके लिए होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शिका जारी कर दी है. युवाओं के लिए सरकारी नौकरी करने का सुनहरा मौका है. जल्दी ही इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए रजिस्ट्रेशन उनके जिलें में होने वाली खाली पदों के अनुसार वैकेंसी को जारी किया जाएगा.

कब से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

जानकारी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अगले साल से 1 जुलाई से शुरू हो सकती है. पुरुष और महिलाओं के लिए कितनी सीटों पर भर्तियां होगी इसकी जानकारी दी जाएगी.आरक्षण की गणना उपलब्ध रिक्तियों के अनुरूप होगी. आवेदन जिस जिले का मूल निवासी होगा, वह उसे जिले के लिए आवेदन करना होगा. सार्वजनिक, शासकीय व अर्ध शासकीय और सरकारी उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड के पद पर आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे. किसी निगम से हटाए गए कर्मचारी भी आवेदन के पात्र नहीं होंगे.

यूपी होमगार्ड के लिए पात्रता

किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में कोई आपराधिक मामला चल रहा हो तो वो भी रजिस्ट्रेशन के पात्र नहीं होंगे. होमगार्ड के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना होगा.अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लें.

