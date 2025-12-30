नोएडा में इतने दिन के लिए बंद हुए स्कूल, जानें कब खत्म हो रही है छुट्टी

बढ़ती ठंड, प्रदूषण, घने कोहरे के चलते गौतमबुद्ध नगर के स्कूलों को जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है. जिला प्रशासन ने बोर्ड से मान्यता प्राप्त जिले के सभी स्कूलों को चार दिनों के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है. यह आदेश रविवार देर रात जारी किया गया है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, सभी मान्यता प्राप्त स्कूल (सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो) नर्सरी से 12वीं कक्षा तक 1 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे. ये आदेश 28 दिसंबर की रात को जारी किया गया है.

क्या कहा गया आदेश में?

आदेश में कहा गया है कि ये फैसला घने कोहरे और ठंड से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. हालांकि परिषदीय, अशासकीय और राजकीय विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षिकाएं और कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और अपने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे. आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया हैं. ये आदेश देर रात जारी किया गया. जिसके कारण कई अभिभावकों को समय से इसके बारे में पता नहीं चल सका और उन्होंने अपने बच्चों स्कूल भेज दिया. जहां से बच्चों को वापस लौटना पड़ा.

बात दें कि इन दिनों दिल्ली-एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. गौतमबुद्ध नगर में भी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है और तापमान लगातार गिर रहा है. सुबह के समय घना कोहरा होने से दृश्यता बेहद कम हो गई है. ऐसे में जिला प्रशासनने बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते ये फैसला लिया है.

