नोएडा में अब इस दिन तक बंद रहेंगे स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश

Noida School Closed: शीतलहर और कोहरे के चलते नोएडा के स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है, इसे लेकर जिलाधिकारी की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जिले में 8वीं तक के सभी स्कूल अगले दो दिन तक बंद रहेंगे. इससे पहले इन क्लासेस की छुट्टियां 15 जनवरी तक बढ़ाई गई थीं, लेकिन अब ठंड को देखते हुए इसे आगे बढ़ाया गया है. नोएडा के अलावा यूपी के कई जिलों में भीषण ठंड के चलते स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं.

कब खुलेंगे स्कूल?

नोएडा डीएम की तरफ से जारी आदेश में बताया गया है कि सभी बोर्ड के सरकारी और प्राइवेट स्कूल 16 जनवरी और 17 जनवरी को बंद रहेंगे. हालांकि नर्सरी से लेकर 8वीं तक के ही स्कूलों पर ये लागू होगा. 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस चलती रहेंगीं. क्योंकि 18 जनवरी को संडे आ रहा है, ऐसे में अब स्कूलों को 19 जनवरी से ही खोला जाएगा. फिलहाल बच्चों को तीन दिन की छुट्टी मिल गई है.

यूपी के इन जिलों में भी बढ़ीं छुट्टियां

यूपी में नोएडा के अलावा बाकी कई जिलों में भी छुट्टियों को आगे बढ़ाया गया है. प्रयागराज में 20 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे, इसके अलावा सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बदायूं और बरेली में भी 8वीं तक के स्कूलों को 17 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी हुए हैं. यहां भी स्कूल अब 19 जनवरी यानी सोमवार को ही खुलेंगे.