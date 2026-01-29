ठंड, जाम और महंगे होटल्स से परेशान? तो इस बार घूमने के लिए चुनिए ये 4 जगहें, दिल-दिमाग दोनों को मिलेगा सुकून

Travel Tips: हर सर्दी के मौसम में घूमने का नाम आते ही दिमाग सीधे बर्फीले पहाड़ों की तरफ भागता है. सोशल मीडिया पर बर्फ, स्नोफॉल और व्हाइट वंडरलैंड की तस्वीरें देखकर लगता है कि सुकून वहीं मिलेगा. लेकिन, हकीकत यह भी है कि बर्फ के साथ भीड़, जाम, महंगे होटल और ठंड से जूझना भी आता है. ऐसे में बहुत से लोग अब यह सोच रहे हैं अगर बर्फ नहीं, तो क्या सुकून नहीं? सच यह है कि सुकून बर्फ में नहीं, बल्कि शांति, खुली हवा और बिना भागदौड़ वाली जगहों में मिलता है. भारत में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां न बर्फ है, न ठिठुरन लेकिन दिल को छू लेने वाला सुकून जरूर है. अगर आप भी इस बार शोर-शराबे से दूर, आराम से घूमना चाहते हैं, तो ये जगहें आपके लिए परफेक्ट हैं.

बर्फ से दूर सुकून आपको यहां इन 4 जगहों पर मिलेगा-

1. कोडैकनाल - ठंडक बिना बर्फ के

तमिलनाडु का कोडैकनाल उन लोगों के लिए है जो हल्की ठंड, हरियाली और शांति चाहते हैं. यहां झीलें हैं, धुंध है, लेकिन भीड़ नहीं. सुबह की सैर और शाम की कॉफी अपने आप में थेरेपी जैसी लगती है.

2. वायनाड - हरियाली में छुपा सुकून

केरल का वायनाड उन यात्रियों के लिए है जो प्रकृति के बीच खुद से मिलना चाहते हैं. कॉफी बागान, झरने और छोटे गांव यह जगह तेज घूमने के लिए नहीं, बल्कि धीरे जीने के लिए बनी है.

3. उदयपुर - शांति और रॉयल एहसास

अगर पहाड़ नहीं, लेकिन सुकून चाहिए तो उदयपुर एक बेहतरीन विकल्प है. झीलों के किनारे बैठना, हल्की ठंड और इतिहास से जुड़ा माहौल मन को गहराई से शांत करता है.

4. पोंडीचेरी - समंदर के साथ सुकून

पोंडीचेरी उन लोगों के लिए है जो समंदर की आवाज में शांति ढूंढते हैं. यहां न ज्यादा शोर है, न जल्दबाजी. साइकिल चलाना, कैफे में बैठना और खाली समय बिताना यही यहां की पहचान है.

पहाड़ लेकिन कम ऊचाई और कम ठंड

अगर आप पहाड़ों की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन बर्फ से बचना चाहते हैं, तो लोअर हिमालय या मिड-हिल स्टेशन चुनें. कम ऊंचाई, कम ठंड और ज्यादा आराम यही सही संतुलन है.

क्यों बर्फ से दूर जाना समझदारी है?

कम भीड़ और कम खर्च.

ट्रैवल आसान और सुरक्षित.

बीमार पड़ने का खतरा कम.

असली आराम और मानसिक शांति.

हर सफर का मतलब एडवेंचर नहीं होता. कभी-कभी घूमने का असली मकसद होता है रुकना, सांस लेना और खुद को समय देना. अगर आप भी इस बार सुकून चाहते हैं, तो बर्फ से दूर इन जगहों का चुनाव करें.