आज 23 जनवरी को यूपी के अलावा इन राज्यों में है छुट्टी, बच्चों को स्कूल भेजने से पहले चेक कर लें लिस्ट

23 January School Holiday: बसंत पंचमी का त्योहार भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, इस बार 23 जनवरी यानी आज बसंत पंचमी है. इस मौके पर कई राज्यों के मंदिरों में खूब भीड़भाड़ होती है, जिसके चलते सरकारी छुट्टी भी दी जाती है. यूपी के अलावा कई राज्यों ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के मौके पर छुट्टी का ऐलान किया है. ऐसे में पेरेंट्स के मन में अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसे दूर कर लें.

उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद

उत्तर प्रदेश में बसंत पंचमी के मौके पर स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है. शिक्षा विभाग की तरफ से जो हॉलिडे कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें 23 जनवरी की भी छुट्टी मार्क की गई थी. यानी यूपी के सभी स्कूल 23 जनवरी को बंद रहेंगे. हालांकि बोर्ड परीक्षाओं के छात्रों को स्कूल बुलाया जा सकता है.

इन राज्यों में भी है छुट्टी

यूपी के अलावा हरियाणा में भी स्कूलों की छुट्टी रखी गई है. हरियाणा के स्कूलों में जारी हुए छुट्टियों के कैलेंडर में 23 जनवरी की छुट्टी का जिक्र है. यानी प्रदेश में बसंत पंचमी के मौके पर स्कूल बंद रखे जाएंगे. इसके अलावा पंजाब में भी 23 जनवरी की छुट्टी दी गई है, यहां बसंत पंचमी का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है. यही वजह है कि सरकार ने स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है.

पंजाब के अलावा पश्चिम बंगाल में भी 23 जनवरी की छुट्टी है. इस दिन बंगाल के लोग धूमधाम से सरस्वती पूजा करते हैं और मंदिरों में काफी भीड़भाड़ नजर आती है. यहां दो दिन तक इस त्योहार को मनाया जाता है. इसी के चलते पश्चिम बंगाल में जेईई मेन परीक्षा की तारीख में भी बदलाव किया गया है.

बसंत पंचमी पर हर राज्य में नहीं छुट्टी

बसंत पंचमी का त्योहार सभी राज्यों में एक तरह से नहीं मनाया जाता है. दिल्ली, राजस्थान, बिहार और बाकी राज्यों में कई स्कूलों को इस दिन खोला जाएगा. कुछ जिलों में डीएम आदेश जारी कर हाफ डे या फिर पूरी छुट्टी दे सकते हैं. इसके लिए स्कूल की तरफ से मिलने वाली जानकारी पर ध्यान दें. कुछ स्कूल ऐसे भी हैं, जहां इस दिन छात्रों को बुलाकर सामूहिक रूप से सरस्वती पूजा होती है.

