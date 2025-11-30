CTET 2026: सीटेट फरवरी सेशन का नोटिफिकेशन जारी, 8 फरवरी को होगी परीक्षा

CTET 2026 Exam: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) फरवरी सेशन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. टीचर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो इस आवेदन को करना चाहते हैं वे सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जा सकते हैं. आवेदन की आखिरी तारीख 18 दिसंबर 2025 है. परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है. एग्जाम 8 फरवरी को आयोजित की जाएगी.

CTET 2026 Exam: ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर मौजूद "Apply for CTET Feb 2026" लिंक पर क्लिक करें.

जरूरी जानकारी भरकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

फॉर्म में अपनी पर्सनल और एजुकेशनल जानकारी भरें.

मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें.

फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट लेकर रखें.

यह परीक्षा उन सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य पात्रता है जो केंद्रीय विद्यालयों (KVS), नवोदय विद्यालयों (NVS), अन्य केंद्रीय/राज्य सरकार के स्कूलों और कई निजी स्कूलों में क्लास 1 से 8 तक शिक्षक बनना चाहते हैं.

CTET 2026 परीक्षा पैटर्न

CTET 2026 की परीक्षा एक ही दिन (8 फरवरी 2026) में दो अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पेपर 1 और पेपर 2. पेपर-I कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी टीचर के लिए सुबह (Morning) तक चलेगी.पेपर-II कक्षा 6 से 8 तक अपर प्राइमरी टीचर के लिए आयोजित होगी. दोनों पेपरों में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे.

सबसे राहत की बात यह है कि परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग (Negative Marking) नहीं होगी.

