रायबरेली से लेकर वाराणसी तक, डीएम ने कर दिया छुट्टियों का ऐलान; इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल

UP School Closures Order: यूपी में जल्द ही विंटर वेकेशन की शुरुआत होगी, इससे पहले छोटी क्लास के बच्चों को राहत दी जा रही है. कई जिलों में 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी हुआ है.

यूपी में स्कूलों की छुट्टियां

UP School Closures Order: पूरे देशभर में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है. शीतलहर को देखते हुए अब स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया जा रहा है. यूपी के कई जिलों में डीएम की तरफ से स्कूलों की छुट्टी को लेकर आदेश जारी किए जा रहे हैं. वाराणसी से लेकर रायबरेली और महाराजगंज जैसे जिलों में बच्चों को छुट्टियां दी गई हैं. इसके अलावा बाकी जिलों में भी 8वीं या 5वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया जा रहा है. आइए जानते हैं कि कहां-कहां स्कूल बंद रहेंगे. 

रायबरेली में डीएम का आदेश

यूपी के रायबरेली में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं, कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए 26 दिसंबर तक अवकाश का ऐलान किया गया है. वहीं 27 दिसंबर को शहीदी दिवस के मौके पर छुट्टी पहले से ही तय है. इसके बाद रविवार पड़ रहा है. यानी सोमवार तक स्कूल बंद रहेंगे. इसके कुछ ही दिन बाद विंटर वेकेशन का ऐलान किया जाएगा. 

इन जिलों में भी बंद रहेंगे स्कूल

यूपी के महाराजगंज, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ और वाराणसी में भी 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था. इन सभी जिलों में भी 28 दिसंबर तक स्कूलों को बंद रखा जाएगा. शाहजहांपुर में प्री प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे और कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल सुबह 10 बजे से शुरू होंगे. 

कब से पड़ रही हैं सर्दियों की छुट्टियां?

यूपी में सर्दियों की छुट्टियां भी जल्द पड़ने वाली हैं, बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर के बाद से स्कूलों का विंटर वेकेशन शुरू होगा. यूपी में स्कूल 10 दिन के लिए बंद रह सकते हैं, वहीं अगर सर्दी और शीतलहर का कहर ज्यादा रहा तो स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाया भी जा सकता है. 

