विज्ञापन

UP NEET UG counselling 2025 राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानिए यहां प्रोसेस

इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. पंजीकरण की लास्ट डेट 15 सितंबर तय कर दी गई है. इसी दिन मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी.

Read Time: 2 mins
Share
UP NEET UG counselling 2025 राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानिए यहां प्रोसेस
रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवार को 2000 रूपये जमा करने होंगे.

UP NEET UG Counselling 2025 : उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG) 2025 के दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं. जो उम्मीदवार पहले राउंड में सीट हासिल नहीं कर पाए थे या अपनी आवंटित सीट से संतुष्ट नहीं थे, वे अब दूसरे राउंड के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह उन मेडिकल उम्मीदवारों के लिए एक और अवसर है जो उत्तर प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश लेना चाहते हैं. इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. पंजीकरण की लास्ट डेट 15 सितंबर तय कर दी गई है. इसी दिन मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी.

Bihar STET 2025: ऐसे करें आवेदन, जानें कौन-कौन से सब्जेक्ट में क्या होगी योग्यता

Choice filling 15 से 18 सितंबर के बीच और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 19 सितंबर को आएगा. ऐसे में 26 सितंबर तक आप एडमिशन ले सकते हैं. 

बता दें कि choice filling के लिए वही उम्मीदवार योग्य होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी कर ली हो और जिन्होंने ओरिजनल डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो चुका होगा साथ ही सिक्योरिटी भी जमा कर दी हो. 

रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवार को 2000 रूपये जमा करने होंगे. लेकिन जिन लोगों ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन फीस जमा की है उन्हें दोबारा से देने की जरूरत नहीं है. हां, लेकिन स्टूडेंट्स को सीट आवंटित की जाती है तो उसे सरकारी कॉलेज में सीट के लिए 30, 000 रूपये देने होंगे. जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटित होने पर स्टूडेंट्स को 2 लाख रूपये और प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए 1 लाख रूपये सिक्योरिटी जमा करनी होगी.  

कैंडिडेट 20 सितंबर से अपना प्रोविजनल कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं, कैंडिडेट को सीट एक्सेप्ट करने और आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए 20 से 26 सितंबर 2025 तक का समय दिया गया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP NEET UG Counselling 2025, Upneet.gov.in, UP NEET UG 2025, UP NEET UG Counselling 2025 Round 2
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com