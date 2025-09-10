विज्ञापन

Bihar STET 2025: ऐसे करें आवेदन, जानें कौन-कौन से सब्जेक्ट में क्या होगी योग्यता

बिहार बोर्ड ने STET 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आवेदन 11 से 19 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन होंगे. परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार BPSC TRE-4 भर्ती में शामिल हो सकेंगे.

Read Time: 2 mins
Share
Bihar STET 2025: ऐसे करें आवेदन, जानें कौन-कौन से सब्जेक्ट में क्या होगी योग्यता
आइए जानते हैं अप्लाई करने का तरीका, सब्जेक्ट-वाइज योग्यता और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी…

Bihar STET 2025 Eligibility: अगर आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने STET 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. 11 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 19 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं. जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा को पास करेंगे, वे सीधे BPSC TRE-4 (चौथे चरण की शिक्षक भर्ती) के लिए अप्लाई करने के योग्य होंगे. यानी एसटीईटी क्लियर करना आपके टीचर बनने का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है. आइए जानते हैं अप्लाई करने का तरीका, सब्जेक्ट-वाइज योग्यता और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी…

STET 2025: ऑनलाइन आवेदन कहां करें

secondary.biharboardonline.com

biharboardonline.com

STET 2025: आवेदन करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

रजिस्ट्रेशन

फॉर्म भरना

फीस जमा करना

बिहार STET के लिए सब्जेक्ट वाइज योग्यता

1. पेपर 1 (माध्यमिक लेवल)

हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, विज्ञान और सोशल साइंस जैसे विषयों के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन, पोस्टग्रेजुएशन के साथ बीएड या इंटीग्रेटेड बीए-बीएड या फिर बीएससी-बीएड

स्पेशल कॉम्बिनेशन

मैथ्स: ग्रेजुएशन में गणित और फिजिक्स या केमिस्ट्री या कंप्यूटर या स्टैटिस्टिक्स

साइंस: बायोलॉजी और बॉटनी और केमिस्ट्री या इंजीनियरिंग डिग्री

सोशल साइंस: हिस्ट्री या जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस (कम से कम एक हिस्ट्री या जियोग्राफी अनिवार्य)

लैंग्वेज सब्जेक्ट: संबंधित भाषा में ग्रेजुएशन होना चाहिए

2. पेपर 2 (उच्च माध्यमिक लेवल)

हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, होम साइंस जैसे विषयों के लिए

संबंधित विषय में मास्टर्स और बीएड या बीए-बीएड या बीएससी-बीएड या 3 साल का बीएड-एमएड कोर्स

3. कॉमर्स

मास्टर्स इन कॉमर्स 50% मार्क्स के साथ

कॉमर्स सब्जेक्ट्स जैसे अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, आंत्रप्रेन्रोयरशिप

3. कंप्यूटर साइंस

MCA या MSc (कंप्यूटर साइंस)

बीटेक या बीई (CS या IT)

BCA और मास्टर्स (किसी भी विषय में)

4. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस

कंप्यूटर साइंस उम्मीदवारों के लिए B.Ed. जरूरी नहीं है.

5. एग्रीकल्चर

ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर (50% मार्क्स के साथ)

M.Sc. इन एग्रोनॉमी (Agronomy) या जेनेटिक्स (Genetics), प्लांट पैथोलॉजी (Plant Pathology), सॉयल साइंस (Soil Science) आदि

6. म्यूजिक

मास्टर्स इन म्यूजिक (किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से)

आवेदन के समय जरूरी डॉक्यूमेंट्स

  • 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट
  • ग्रेजुएशन और पोस्ट-ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट
  • B.Ed. या अन्य डिग्री-डिप्लोमा
  • आवास प्रमाणपत्र
  • जाति प्रमाणपत्र (अगर लागू हो)
  • दिव्यांगता प्रमाणपत्र (अगर लागू हो)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar STET 2025 Notification, Bihar STET 2025 Apply Online
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com