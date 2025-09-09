इग्नू दिसंबर TEE 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू, ऐसे भरें एग्जाम फॉर्म

IGNOU TEE Dec 2025 : इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने दिसंबर टर्म एंड एग्जाम (TEE) के लिए रजिसस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट exam.ignou.ac.in पर जाकर परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 6 अक्तूबर 2025 है. वहीं, लेट फीस के साथ 7 अक्तूबर से 20 अक्तूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

बता दें कि इग्नू दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन की परीक्षा 01 दिसंबर 2025 से शुरू होंगी और लास्ट एग्जाम 14 जनवरी 2026 को होगा.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन

सबसे पहले आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट exam.ignou.ac.in पर जाइए

अब आप होम पेज पर नजर आ रहे इग्नू दिसंबर 2025 TEE के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करिए

अब एक नया पेज खुलेगा जहां पर आप एप्लिकेशन लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर दीजिए.

अब आवेदन फॉर्म भरकर फीस भरकर जमा कर दीजिए.

जब सफलतापूर्वक फॉर्म सबमिट हो जाए तो आप कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लीजिए.

बता दें कि छात्रों को टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय ABC ID बनाना जरूरी है. नहीं तो फिर ग्रेड/अंक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC)/डिजिलॉकर पर दिखाई नहीं देंगे और टाइम से रिजल्ट जारी करने में परेशानी आ सकती है.