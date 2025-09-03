IGNOU जुलाई 2025 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ी, जानिए यहां

IGNOU Admission 2025 : इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जुलाई 2025 सेशन की ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की तारीख बढ़ा दी है. अब इच्छुक उम्मीदवार 15 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. इससे पहले 31 अगस्त 2025 थी. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignouadmission.samarth.edu.in या फिर ऑनलाइन कोर्सेज पोर्टल ignouiop.samarth.edu.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है जरूरी