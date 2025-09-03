IGNOU जुलाई 2025 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ी, जानिए यहां

सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल होगी तय की गई है.
IGNOU Admission 2025 : इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जुलाई 2025 सेशन की ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की तारीख बढ़ा दी है. अब इच्छुक उम्मीदवार 15 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. इससे पहले 31 अगस्त 2025 थी. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignouadmission.samarth.edu.in या फिर ऑनलाइन कोर्सेज पोर्टल ignouiop.samarth.edu.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है जरूरी
- आपको बता दें कि जो इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें DEB ID बनाना जरूरी है. बिना डीईबी आईडी के आप आवेदन नहीं कर सकते हैं.
- सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल होगी तय की गई है.
- अगर एडमिशन कंफर्मेशन के बाद कोई स्टूडेंट एडमिशन कैंसिल करता है तो उसकी फीस काट ली जाएगी.
- वहीं, जिन्होंने स्टडी मैटेरियल सॉफ्ट कॉपी चुनी है, उन्हें रजिस्ट्रेशन फीस काटकर उसके पैसे वापस कर दिए जाएंगे.
- इसके अलावा जिन उम्मीदवारों ने फीस माफी ली है और सिर्फ रजिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट फीस दी है, तो उनके कैंसिलेशन की स्थिति में डेवलपमेंट फीस वापस कर दी जाएगी.
- एडमिशन क्लोजिंग तारीख के 60 दिन बाद किसी भी स्थिति में फीस वापस नहीं मिलेगी.
