विज्ञापन

IGNOU जुलाई 2025 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ी, जानिए यहां

इच्छुक उम्मीदवार इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignouadmission.samarth.edu.in या फिर ऑनलाइन कोर्सेज पोर्टल ignouiop.samarth.edu.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
IGNOU जुलाई 2025 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ी, जानिए यहां
सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल होगी तय की गई है.

IGNOU Admission 2025 : इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जुलाई 2025 सेशन की ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की तारीख बढ़ा दी है. अब इच्छुक उम्मीदवार 15 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. इससे पहले 31 अगस्त 2025 थी. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignouadmission.samarth.edu.in या फिर ऑनलाइन कोर्सेज पोर्टल ignouiop.samarth.edu.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. 

CBSE का स्कूलों को सख्त निर्देश, स्टूडेंट्स की जानकारी को 100 प्रतिशत सही रखें

रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है जरूरी

  • आपको बता दें कि जो इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें DEB ID बनाना जरूरी है. बिना डीईबी आईडी के आप आवेदन नहीं कर सकते हैं. 
  • सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल होगी तय की गई है.
  • अगर एडमिशन कंफर्मेशन के बाद कोई स्टूडेंट एडमिशन कैंसिल करता है तो उसकी फीस काट ली जाएगी.
  • वहीं, जिन्होंने स्टडी मैटेरियल सॉफ्ट कॉपी चुनी है, उन्हें रजिस्ट्रेशन फीस काटकर उसके पैसे वापस कर दिए जाएंगे.
  • इसके अलावा जिन उम्मीदवारों ने फीस माफी ली है और सिर्फ रजिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट फीस दी है, तो उनके कैंसिलेशन की स्थिति में डेवलपमेंट फीस वापस कर दी जाएगी.
  • एडमिशन क्लोजिंग तारीख के 60 दिन बाद किसी भी स्थिति में फीस वापस नहीं मिलेगी. 
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
IGNOU Admission 2025, IGNOU ODL Registration, IGNOU July Session, IGNOU Distance Learning, IGNOU Online Courses
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com