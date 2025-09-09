विज्ञापन

MCC NEET UG राउंड 2 Counselling की एडमिशन डेट बढ़ी, इतनी नई सीटें गईं जोड़ी...

राउंड 2 की रिवाइज्ड शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी कर दिया जाएगा. 

Read Time: 2 mins
Share
MCC NEET UG राउंड 2 Counselling की एडमिशन डेट बढ़ी, इतनी नई सीटें गईं जोड़ी...
mcc neet ug counselling 2025 : प्राधिकारियों ने काउंसलिंग की तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया है. 

MCC NEET UG Counselling 2025 : मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) की तरफ से नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 2 एडमिशन प्रोसेस की तारीख को बढ़ा दिया गया है. इसी के साथ एमसीसी ने राउंड में 197 सीटें और जोड़ दी है. जिसमें ECIS मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद में कुल 9 सीट और जवाहर लाल नेहरु मेडिकल कॉलेज, बेलगावी में कुल 188 सीटें जोड़ी गईं हैं. राउंड 2 की रिवाइज्ड शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी कर दिया जाएगा. 

MCC ने NEET UG राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स और वैकेंसी डिटेल्स की जारी...

जारी नोटिस में कहा गया है कि DGHS की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) NMC द्वारा भेजी गई नई मान्यता प्राप्त सीटों को यूजी काउंसलिंग 2025 के दूसरे राउंड के सीट मैट्रिक्स में जोड़ने की प्रोसेस है. साथ ही, NRI डाक्यूमेंट भी चेक किए जा रहे . जिसके कारण प्राधिकारियों ने काउंसलिंग की तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया है. 

काउंसलिंग के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर मांगा गया है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर लागू है तो जाति प्रमाण पत्र, वैलिड पहचान पत्र,
कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन सिग्नेचर, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और वहीं अगर लागू है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र चाहिए. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mcc, Mcc Neet Ug Counselling 2025, Mcc Counselling
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com