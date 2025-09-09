MCC NEET UG राउंड 2 Counselling की एडमिशन डेट बढ़ी, इतनी नई सीटें गईं जोड़ी...

MCC NEET UG Counselling 2025 : मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) की तरफ से नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 2 एडमिशन प्रोसेस की तारीख को बढ़ा दिया गया है. इसी के साथ एमसीसी ने राउंड में 197 सीटें और जोड़ दी है. जिसमें ECIS मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद में कुल 9 सीट और जवाहर लाल नेहरु मेडिकल कॉलेज, बेलगावी में कुल 188 सीटें जोड़ी गईं हैं. राउंड 2 की रिवाइज्ड शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी कर दिया जाएगा.

MCC ने NEET UG राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स और वैकेंसी डिटेल्स की जारी...

जारी नोटिस में कहा गया है कि DGHS की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) NMC द्वारा भेजी गई नई मान्यता प्राप्त सीटों को यूजी काउंसलिंग 2025 के दूसरे राउंड के सीट मैट्रिक्स में जोड़ने की प्रोसेस है. साथ ही, NRI डाक्यूमेंट भी चेक किए जा रहे . जिसके कारण प्राधिकारियों ने काउंसलिंग की तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया है.

काउंसलिंग के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर मांगा गया है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर लागू है तो जाति प्रमाण पत्र, वैलिड पहचान पत्र,

कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन सिग्नेचर, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और वहीं अगर लागू है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र चाहिए.