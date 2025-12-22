विज्ञापन

इग्नू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जनवरी 2025 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जल्दी करें अप्लाई

IGNOU Distance Course: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने डिस्टेंस लर्निंग के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

नई दिल्ली:

IGNOU Distance Course: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के जनवरी सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है. कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ignouadmission.samarth.edu.in पर जा सकते हैं. यह प्रोग्राम अलग-अलग कोर्स में फ्लेक्सिबल लर्निंग देता है, जिससे भारतीय और विदेशी स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई ज़्यादा आसान हो जाती है, इसमें लगभग 200 कोर्स शामिल हैं. रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जनवरी, 2026 है.

बस ये होनी चाहिए योग्यता

अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम: कैंडिडेट ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से क्लास 12 (10+2) की परीक्षा पास की होनी चाहिए.
पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम: एप्लिकेंट के पास किसी मान्यता प्राप्त/जानी-मानी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए.
डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स: कुछ प्रोग्राम के लिए काम का अनुभव और/या खास ज़रूरी सर्टिफ़िकेट की जरूरत होगी.

IGNOU ODL कोर्स के लिए ऐसे करें अप्लाई

  • ODL प्रोग्राम के लिए IGNOU एडमिशन पोर्टल पर जाएं.
  • एक वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके ऑनलाइन रजिस्टर करें.
  • पर्सनल, एकेडमिक और प्रोग्राम डिटेल्स के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरें.
  • ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स (फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट, वगैरह) अपलोड करें.
  • ऑनलाइन पेमेंट मोड से एप्लीकेशन/प्रोग्राम फीस पे करें.
  • एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू करें और सबमिट करें.
  • भविष्य के रेफरेंस के लिए कन्फर्मेशन डाउनलोड करें.
