इग्नू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जनवरी 2025 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जल्दी करें अप्लाई

IGNOU Distance Course: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के जनवरी सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है. कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ignouadmission.samarth.edu.in पर जा सकते हैं. यह प्रोग्राम अलग-अलग कोर्स में फ्लेक्सिबल लर्निंग देता है, जिससे भारतीय और विदेशी स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई ज़्यादा आसान हो जाती है, इसमें लगभग 200 कोर्स शामिल हैं. रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जनवरी, 2026 है.

बस ये होनी चाहिए योग्यता

अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम: कैंडिडेट ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से क्लास 12 (10+2) की परीक्षा पास की होनी चाहिए.

पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम: एप्लिकेंट के पास किसी मान्यता प्राप्त/जानी-मानी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए.

डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स: कुछ प्रोग्राम के लिए काम का अनुभव और/या खास ज़रूरी सर्टिफ़िकेट की जरूरत होगी.

IGNOU ODL कोर्स के लिए ऐसे करें अप्लाई