Railway Recruitment 2025: रेलवे में ग्रुप C और D के लिए वैकेंसी, जानें कौन कर सकता है आवेदन

Railway Group C D Scouts Jobs: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है. दरअसल, पूर्वी रेलवे के रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC Eastern Railway) ने ग्रुप C और ग्रुप D के 13 पदों पर वैकेंसी निकाली है. ये भर्ती स्काउट्स एंड गाइड्स कोटे के तहत की जा रही है. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 9 जुलाई से शुरू हो रही है. अगर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन करने की लास्ट डेट 8 अगस्त 2025 है. इस वैकेंसी के जरिए 13 पदों को भरा जाएगा. इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को www.rrcer.org पर जाना होगा. इसके बाद “Group C & D Scouts and Guides Quota Recruitment 2025” लिंक पर क्लिक करना होगा. आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. भर्ती संबंधित अधिक जानकारी के लिए आगे देखें.

Railway Recruitment 2025: योग्यता

पूर्वी रेलवे की इस भर्ती प्रक्रिया में भाल लेने वाले उम्मीदवारों को कुछ जरूरी योग्यता पूरी करनी होगी. ग्रुप C (लेवल 2) की भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास होना होगा. साथ ही 50 प्रतिशत नंबर होने चाहिए. वहीं एससी, एसटी और पूर्व सैनिक (ESM), PwBD तथा उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों के लिए यह 50% की शर्त लागू नहीं होगी. ग्रुप D (लेवल 1) के लिए अभ्यर्थियों को केवल 10वीं पास, या 10वीं पास के साथ ITI या NAC सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से होना चाहिए.

आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा कम से कम 18 साल और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही, OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष, और SC/ST वर्ग को 5 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी. आवेदन शुल्क की बात करें तो जो पुरुष उम्मीदवारों को 500 रुपये का शुल्क देना होगा. अगर उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल होते हैं तो उसके 400 रु वापस कर दिए जाएंगे. दूसरी ओर एससी, एसटी PwBD, महिलाएं, पूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को सिर्फ 250 रुपये शुल्क देना होगा.

ये भी पढ़ें-BPSC 71st PT Exam: बीपीएससी 71वीं प्री परीक्षा की तारीख बदली, जानें कब होगी परीक्षा