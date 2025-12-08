विज्ञापन

Pariksha Pe Charcha 2026: PM मोदी से पूछे अपने सवाल... छात्र, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ऑनलाइन कॉन्टेस्ट शुरू

ये कॉम्पिटिशन 11, जनवरी 2026 तक माईगव पोर्टल पर खुला रहेगा. प्रतिभागी प्रधानमंत्री मोदी से अपने सवाल पूछ सकते हैं. एनसीईआरटी चुनी हुई एंट्री को शॉर्टलिस्ट करेगा, जिन्हें लाइव प्रोग्राम के दौरान दिखाया जा सकता है. कॉम्पिटिशन में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को एनसीईआरटी से एक सर्टिफिकेट मिलेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरैक्टिव प्रोग्राम 'परीक्षा पे चर्चा' का 9वां एडिशन जनवरी 2026 में होने वाला है. इससे पहले, क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के साथ-साथ टीचर्स और पेरेंट्स के लिए एक ऑनलाइन एमसीक्यू-बेस्ड कॉन्टेस्ट शुरू किया गया है. यह कॉम्पिटिशन 11 जनवरी 2026 तक माईगव पोर्टल पर खुला रहेगा. प्रतिभागी प्रधानमंत्री मोदी से अपने सवाल पूछ सकते हैं. एनसीईआरटी चुनी हुई एंट्री को शॉर्टलिस्ट करेगा, जिन्हें लाइव प्रोग्राम के दौरान दिखाया जा सकता है. कॉम्पिटिशन में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को एनसीईआरटी से एक सर्टिफिकेट मिलेगा.

आउटरीच को बढ़ाने के लिए, स्कूलों को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हैशटैग पीपीसी2026 का इस्तेमाल करके इस पहल को प्रमोट करने के लिए बढ़ावा दिया गया है. स्कूल और छात्र अपनी बनाई हुई पोस्टर या क्रिएटिव वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं. इनमें से चुनी हुई बेहतरीन प्रविष्टियां माईगव प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएंगी.

जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूलों के प्रधानों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने स्कूलों से अधिक से अधिक बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करें. गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड (जीएसएचएसईबी) और दूसरे बोर्ड से जुड़े सभी स्कूलों से कहा गया है कि वे क्लास 6 से 12 तक के छात्रों को इस बारे में बताएं और उन्हें इसमें शामिल होने में मदद करें.

इस कार्यक्रम का मकसद छात्रों को एग्जाम स्ट्रेस मैनेज करने में मदद करना, सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ना और एग्जाम के लिए पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट सोच को बढ़ावा देना है. गुजरात की बात करें तो यहां गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड (जीएसएचएसईबी) से जुड़े सभी स्कूलों के साथ-साथ दूसरे नेशनल और स्टेट बोर्ड के इंस्टीट्यूशन को निर्देश दिया गया है कि वे 'परीक्षा पे चर्चा 2026' कॉम्पिटिशन में क्लास 6 से 12 तक के छात्रों की ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी पक्का करें.

डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (डीईओ), एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों और स्कूल हेड को ऑनलाइन कॉन्टेस्ट के बारे में जानकारी बड़े पैमाने पर फैलाने और छात्रों को माईगव पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है. राज्य भर के स्कूलों से उम्मीद है कि वे इस पहल को एक्टिवली प्रमोट करेंगे, छात्रों को पार्टिसिपेशन प्रोसेस में गाइड करेंगे और नेशनल प्लेटफॉर्म के लिए सवाल, क्रिएटिव पोस्टर और वीडियो सबमिट करने में उनकी मदद करेंगे. एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस बात पर जोर दिया कि गुजरात की स्टूडेंट कम्युनिटी को इस देशव्यापी पहल में मजबूती से शामिल किया जाना चाहिए.

