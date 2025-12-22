विज्ञापन

Pariksha Pe Charcha: परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन अब ओपन है. क्लास 6 से 12 तक के छात्र इसमें शामिल होने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

Pariksha Pe Charcha:'परीक्षा पे चर्चा' का हिस्सा बनने के लिए अभी तक 1.54 करोड़ रजिस्ट्रेशन
नई दिल्ली:

Pariksha Pe Charcha: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने रविवार को एक बार फिर से जानकारी साझा करते हुए बताया कि परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन अब ओपन है. क्लास 6 से 12 तक के छात्र इसमें शामिल होने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. अभी तक कुल 1 करोड़ 54 लाख 33,285 रजिस्ट्रेशन करवाए जा चुके हैं. इनमें से 1 करोड़ 43 लाख 40,916 रजिस्ट्रेशन छात्रों द्वारा करवाए गए हैं. 9,41,515 पंजीकरण शिक्षकों ने कराए हैं और 1,50,854 अभिभावक भी अपना पंजीकरण करा चुके हैं. 

गौरतलब है कि परीक्षा पे चर्चा के लिए छात्रों के साथ-साथ शिक्षक और अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया है. इस संवाद के माध्यम से छात्र परीक्षा के भय व तनाव को दूर कर सकते हैं जिससे वे परीक्षा के लिए आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ तैयार हो सकेंगे.

कौन ले सकेगा इस प्रतियोगिता भाग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संवाद कार्यक्रम, परीक्षा पे चर्चा (PPC), अपने 9वें संस्करण में पहुंच गया है. यह संवाद जनवरी 2026 में होना है. इस दौरान भारत समेत विश्व के कई देशों के छात्र, अभिभावक और शिक्षक जुड़ेंगे. प्रतिभागियों के चयन के लिए, माइ गॅव पोर्टल पर एक ऑनलाइन एमसीक्‍यू-आधारित प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है. कक्षा 6 से 12 तक के छात्र, शिक्षक और अभिभावक इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं.

इन स्कूलों  के बच्चें होंगे शामिल

शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस गतिविधि को पूरा करने वाले सभी पंजीकृत प्रतिभागियों को माई गॅव की ओर से भागीदारी प्रमाण पत्र दिया जाएगा. बीते साल परीक्षा पे चर्चा का आठवां संस्करण 10 फरवरी को आयोजित किया गया था. पिछले साल यह चर्चा नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में एक नए और अभिनव प्रारूप में आयोजित की गई थी. प्रधानमंत्री के इस संवाद कार्यक्रम में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के छात्र शामिल हुए थे. इनमें सरकारी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सीबीएसई से संबद्ध स्कूल और नवोदय विद्यालय के छात्र शामिल थे.

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस वर्ष के संस्करण में शामिल होने के लिए 11 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराया जा सकता है. गौरतलब है कि परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक राष्ट्रीय कार्यक्रम है. यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से परीक्षा-संबंधित तनाव, तैयारी, सीख एवं मानसिक दृष्टिकोण पर संवाद करते हैं. वह यह संवाद करते हैं ताकि परीक्षा को उत्सव और सकारात्मक अनुभव के रूप में देखा जा सके.

बीते साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 245 से ज्यादा देशों के छात्रों, 153 देशों के शिक्षकों और 149 देशों के अभिभावकों की भागीदारी रही थी. तब इस व्यापक भागीदारी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था.शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्‍या में असाधारण वृद्धि देखी गई है. 2018 में हुए पहले संस्करण में जहां केवल 22,000 प्रतिभागी थे. वहीं 2025 के आठवें संस्करण में पंजीकरण की संख्या 3.56 करोड़ तक पहुंच गई. इसके साथ ही, परीक्षा पे चर्चा 2025 से संबंधित राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन गतिविधियों में 1.55 करोड़ लोगों ने भाग लिया जिससे इसमें कुल भागीदारी लगभग 5 करोड़ हो गई.

