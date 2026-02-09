Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE Updates: 'परीक्षा पे चर्चा 2026' का दूसरा एपिसोड आज सुबह 10 बजे आएगा. इस एपिसोड का प्रसारण दूरदर्शन के चैनलों के साथ-साथ प्रधानमंत्री के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा. इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो पर भी इसे सुना जा सकता है. पहला एपिसोड 6 फरवरी को टेलीकास्ट हुआ था. इस सत्र में प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों के कई सवालों के जवाब दिए थे. दूसरे सत्र में भारत के छात्रों को एक साथ लाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात और असम के छात्रों से बातचीत की. इस सत्र में छात्रों की विभिन्न आवाजें सुनी गईं, अनुभव साझा किए गए, और परीक्षा की तैयारी में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए जरूरी सलाह दी गई.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मिनट 19 सेकेंड का वीडियो साझा किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी विद्यार्थियों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं.
PM Modi’s Pariksha Pe Charcha LIVE: पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, ParikshaPeCharcha26 का दूसरा एपिसोड ज़रूर देखें. इस एपिसोड में देवमोगरा, कोयंबटूर, रायपुर और गुवाहाटी के ExamWarriors शामिल हैं. उनके सवाल और नज़रिए इस एपिसोड को ज़रूर देखने लायक बनाते हैं.
Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: परीक्षा पे चर्चा का दूसरा एपिसोड आज 10 बजे शुरू हो जाएगा. इसे दूरदर्शन के चैनलों और प्रधानमंत्री के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है.
Pariksha Pe Charcha 2026 Episode 2: पीएम बच्चों को देते हैं ए्ग्जाम टिप्स
हर साल पीएम मोदी बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में संवाद करते हैं और उन्हें एग्जाम से संबंधित जरूरी टिप्स भी देते हैं.