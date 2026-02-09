विज्ञापन

Pariksha Pe Charcha: पीएम मोदी के लिए टिफिन पैक करके लाए छात्र, चखाए महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के पकवान

Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने छात्रों के लाए कई पकवान खाए साथ ही इनके बारे में पूछा. पीएम मोदी को छात्रों ने बताया कि इन्हें कैसे तैयार किया गया है.

Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर छात्रों के साथ बाचतीत की. इस इवेंट का दूसरा पार्ट आज जारी किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने अलग-अलग राज्यों के छात्रों से सीधे बातचीत की और उनके सवालों के जवाब भी दिए. इस दौरान कुछ बच्चे पीएम मोदी के लिए अपने घरों से खास चीजें लेकर आए थे. जब टिफिन खोले गए तो पीएम मोदी ने इन पकवानों को खाया और दूसरे बच्चों को भी खिलाया. 

पीएम मोदी को छात्रों ने खिलाए पकवान

परीक्षा पे चर्चा के दौरान पीएम मोदी को एक बच्चे ने चकली खिलाई, जिसे वो टिफिन में पैक करके लाया था. पीएम मोदी ने पूछा कि ये कैसे बनती है. बच्चे ने पीएम को बताया कि बेसन को गोल आकार देकर इसे तला जाता है और ये नमकीन होता है. इसे ज्यादातर दिवाली के टाइम बनाया जाता है. एक दूसरी छात्रा ने पीएम मोदी को खुरमी खिलाई. उसने बताया कि ये गुड़, आटे और सूजी से बनी होती है. पीएम मोदी ने ये सभी पकवान खुद भी खाए और दूसरे छात्रों को भी अपने हाथों से खिलाए. 
 

