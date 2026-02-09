विज्ञापन

Pariksha Pe Charcha 2026: क्या इंसानों को AI से डरना चाहिए? परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी ने दिया जवाब

Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड जारी हो चुका है, इसमें पीएम मोदी ने कई राज्यों के छात्रों से बातचीत की और उनसे सवाल भी किए.

Pariksha Pe Charcha 2026

Pariksha Pe Charcha 2026: बोर्ड एग्जाम से पहले पीएम मोदी लगातार छात्रों से बातचीत कर रहे हैं. इसी क्रम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड जारी किया गया, जिसमें पीएम मोदी कई राज्यों के छात्रों के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं. इस दूसरे एपिसोड में पीएम मोदी ने छात्रों के कई सवालों के जवाब दिए. एक छात्र ने जब एआई के खतरे के बारे में सवाल किया तो पीएम मोदी ने इसका सटीक जवाब देते हुए बताया कि हमें क्या करना चाहिए. 

एआई से डरना चाहिए या नहीं?

एक छात्र ने पीएम मोदी से पूछा, एआई का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है, कई कंपनियों में इंसानों के अलावा एआई कर्मचारी भी होते हैं, क्या इससे डरना चाहिए? इस पर पीएम मोदी ने कहा, हर युग में जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो चर्चा होती है. कंप्यूटर आया तो ऐसी ही चर्चा हुई थी. हमें किसी भी चीज से नहीं डरना चाहिए. हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसके गुलाम नहीं बनेंगे, मैं ही निर्णायक रहूंगा, वो मेरा मालिक नहीं बनेगा. कई बच्चों का मोबाइल मालिक बन जाता है, मोबाइल नहीं है तो खाना नहीं खाते हैं. एक बार मन में ये पक्का कर लें कि मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा. मैं एआई से पूछूं कि कौन सी किताब अच्छी है, इसे कहां से खरीद सकते हैं... ये अच्छी बात है. लेकिन अगर आप उससे कहें कि तुम ही सब कुछ बता तो ये ठीक नहीं है. 

