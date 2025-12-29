विज्ञापन

CUET UG 2026 की परीक्षा मई में होगी, आधार कार्ड और मार्कशीट में नाम अलग होने पर भी मिलेगी राहत

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET UG 2026 को लेकर जरूरी एडवाइजरी जारी की है. CUET UG 2026 का आयोजन मई 2026 में किया जाएगा.

नई दिल्ली:

CUET UG 2026 Exam: कॉलेज एडमिशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET UG 2026 को लेकर जरूरी एडवाइजरी जारी की है. अगर आप अगले साल स्नातक (Undergraduate) कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. NTA के अनुसार, CUET UG 2026 का आयोजन मई 2026 में किया जाएगा. जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव होगा, छात्र आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे.

नाम की गलती पर बड़ी राहत (Aadhaar Update)

अक्सर छात्रों को परेशानी होती थी कि उनके आधार कार्ड और कक्षा 10वीं की मार्कशीट में नाम या जन्मतिथि अलग-अलग होती थी. NTA ने इस बार बड़ी राहत दी है. आवेदन प्रक्रिया के दौरान, अगर विवरण मेल नहीं खाते हैं, तो उम्मीदवारों को सुधार करने का मौका दिया जाएगा. इससे अब दस्तावेजों की छोटी-मोटी गलतियों के कारण आपका आवेदन रद्द नहीं होगा.

परीक्षा का स्वरूप और पैटर्न

CUET UG 2026 एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) होगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे. परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी और 13 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित होगी.

सेक्शन IA और IB भाषा (Languages) कुल 33 भाषाओं (13 + 20) में से चुनने का ऑप्शन होगा. सेक्शन II डोमेन विषय, 27 मुख्य विषय (जैसे फिजिक्स, हिस्ट्री, अकाउंटेंसी आदि).

सेक्शन III- जनरल टेस्ट, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और रीजनिंग.

सिलेबस (Syllabus) 

तैयारी को आसान बनाने के लिए NTA ने आधिकारिक वेबसाइट पर विषय-वार सिलेबस अपलोड कर दिया है. 12वीं पर आधारित, डोमेन विषयों का सिलेबस मुख्य रूप से वही है जो छात्र अपनी कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं. सिलेबस जल्दी जारी होने से छात्र बिना किसी अतिरिक्त दबाव के अभी से अपनी रणनीति बना सकते हैं.

