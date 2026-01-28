CUET UG 2026: रजिस्ट्रेशन के लिए बचे हैं सिर्फ 2 दिन, हाथ से न जाने दें मौका, ऐसे भरें अपना फॉर्म

CUET UG Registration 2026: CUET UG 2026 के लिए आवेदन करने का समय अब खत्म होने वाला है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 जनवरी 2026 है. यानी आपके पास अब सिर्फ 2 दिन का समय बचा है. अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो बिना देरी किए cuet.nta.nic.in पर जाकर अपना आवेदन पूरा कर लें.

30 जनवरी है आखिरी तारीख

NTA ने साफ किया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की खिड़की 30 जनवरी की रात 11:50 बजे बंद हो जाएगी. वहीं, फीस जमा करने के लिए आपके पास 31 जनवरी तक का समय रहेगा.

एग्जाम कब होगा?

CUET UG 2026 की परीक्षा 11 मई से 31 मई 2026 के बीच होने की संभावना है. यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT Mode) होगी. आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU), JNU, BHU जैसी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ-साथ कई राज्यों और डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इस परीक्षा के स्कोर जरूरी हैं.

फॉर्म भरने का सही तरीका (Step-by-Step)

फॉर्म भरने में कोई गलती न हो, इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:

सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल cuet.nta.nic.in पर जाएं.

वहां 'New Registration' पर क्लिक करें और अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर करें.

रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक लॉगिन आईडी मिलेगी, उससे पोर्टल पर लॉगिन करें.

अब अपनी पर्सनल और एकेडेमिक डिटेल्स ध्यान से भरें.

अपनी फोटो, सिग्नेचर और जरूरी सर्टिफिकेट्स को स्कैन करके अपलोड करें.

आखिर में नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI से फीस भरें.

फॉर्म सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर लें.

रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा?

आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद NTA उम्मीदवारों को फॉर्म में सुधार करने के लिए Correction Window खोल सकता है. इसके कुछ हफ्तों बाद एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे. एडमिट कार्ड पर आपके एग्जाम सेंटर, शिफ्ट और परीक्षा की तारीख की जानकारी दी जाएगी. परीक्षा खत्म होने के बाद रिजल्ट घोषित होगा और उसी स्कोर के आधार पर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे.