CUET UG 2026: फॉर्म भरने की डेट बढ़ी, अब 4 फरवरी तक मौका, जानें कैसे करें अप्लाई

CUET UG 2026, NTA Extension of Registration : अगर आप इस साल कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं और किसी वजह से CUET UG का फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अब स्टूडेंट्स 4 फरवरी 2026 की रात 11:50 बजे तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं.

NTA ने यह फैसला देशभर के छात्रों की मांग को देखते हुए लिया है. बहुत से छात्र तकनीकी दिक्कतों या अन्य कारणों से समय पर फॉर्म नहीं भर पाए थे. खास तौर पर उन छात्रों को बड़ी राहत मिली है जिनका पेमेंट 31 जनवरी तक फेल हो गया था या किसी वजह से अटक गया था.

जरूरी तारीखें नोट कर लें

फॉर्म भरने की नई लास्ट डेट: 4 फरवरी 2026 (रात 11:50 बजे तक)

फीस जमा करने की आखिरी तारीख: 7 फरवरी 2026 (रात 11:50 बजे तक)

करेक्शन विंडो (गलती सुधारने का मौका): 9 फरवरी से 11 फरवरी 2026 तक

परीक्षा की तारीख (संभावित): 11 मई से 31 मई 2026 के बीच

परीक्षा का तरीका और सेंटर

CUET UG 2026 की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में होगी, यानी आपको कंप्यूटर पर बैठकर पेपर देना होगा. यह परीक्षा न केवल भारत के अलग-अलग शहरों में, बल्कि विदेश के भी 15 शहरों में आयोजित की जाएगी.

आवेदन कैसे करें?

वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले CUET की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर 'Registration for CUET (UG) 2026' के लिंक पर क्लिक करें.

अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पता डालकर खुद को रजिस्टर करें.

रजिस्ट्रेशन के बाद मिली आईडी से लॉगिन करें और अपनी पढ़ाई की जानकारी और यूनिवर्सिटी का चुनाव करें.

क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए एग्जाम फीस भरें.

सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करना न भूलें, यह आगे काम आएगा.

एडमिशन के लिए सुनहरा मौका

CUET UG के जरिए आप देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज (जैसे DU, JNU, BHU) के साथ-साथ कई राज्य, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं.