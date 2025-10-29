विज्ञापन

New Sainik School: कहां खुलेंगे तीन नए सैनिक स्कूल? इस साल लिए जाएंगे एडमिशन

देश में तीन नए सैनिक स्कूल खुले हैं, और इस साल से एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू होगी. एप्लीकेशन की प्रक्रिया जारी है.

Read Time: 2 mins
Share
New Sainik School: कहां खुलेंगे तीन नए सैनिक स्कूल? इस साल लिए जाएंगे एडमिशन
नई दिल्ली:

New Sainik School: देश में सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए प्रक्रिया जारी है. इसी के साथ स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि देश में तीन नए सैनिक स्कूल खुल रहे हैं. सरकार की ओर से जारी अधिकारिक नोटिस के अनुसार, श्री एसपीके पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तमिलनाडु, नमक्कल आवासीय सैनिक स्कूल,वादेम नगर हायर सेकेंडरी स्कूल, गोवा, वास्को और योगेश्वरी सैनिक स्कूल, अंबाजोगाई, महाराष्ट्र, बीड डे बोर्डिंग खोले गए हैं. इन तीनों स्कूलों में भी एडमिशन की प्रक्रिया जारी है. 

इतने सैनिक है फिलहाल चालू हैं

कक्षा 6 के लिए 69 नए सैनिक स्कूल और कक्षा 9 के लिए स्वीकृत 19 नए सैनिक स्कूल शामिल हैं. छात्र या उनके अभिभावक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की आधिकारिक वेबसाइट nta.nic.in पर 30 अक्टूबर (शाम 5 बजे) तक प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. प्रवेश परीक्षा जनवरी 2026 में कक्षा 9 के लिए अंग्रेजी माध्यम में और कक्षा 6 के लिए 13 अलग-अलग मीडियम में आयोजित की जाएगी.

सैनिक स्कूल एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम

अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE) 2026 बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQ) पर आधारित प्रारूप में कलम और कागज़ (OMR शीट) पर आयोजित की जाएगी. क्लास 6 के लिए, प्रवेश परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 मीडियम में 300 नंबरों की होगी और 150 मिनट की अवधि में आयोजित की जाएगी. भाषा में 50-50 नंबरों के 25 प्रश्न होंगे, गणित में तीन-तीन अंकों के 50 प्रश्न होंगे और बौद्धिक क्षमता में 50 अंकों के 25 प्रश्न होंगे. कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा 180 मिनट की होगी.

एप्लीकेशन फीस

सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), सैन्य और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 850 रुपये और अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 700 रुपये का परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा. परिणाम फरवरी 2026 में जारी होने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें-सैनिक स्कूल में पाना है एडमिशन तो तुरंत करें अप्लाई, ये है रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sainik School, Sainik School 2026 Admission, Sainik School Admission, Sainik School Admission 2025, New Sainik School
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com