सैनिक स्कूल में पाना है एडमिशन तो तुरंत करें अप्लाई, ये है रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख

Sainik School Admission 2026: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की ओर से शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए देश भर के सैनिक स्कूलों और नए सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन के लिए अखिल भारतीय सैनिक स्कूल एंट्रेंस परीक्षा (AISSEE) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी है. जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर लें, क्योंकि आवेदन विंडो जल्द ही 30 अक्टूबर, 2025 को बंद हो जाएगी.

जल्द बंद होने वाली हैं आवेदन की प्रक्रिया

आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, 2025 (शाम 5 बजे तक) है, जबकि शुल्क भुगतान पूरा करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2025 (रात 11:50 बजे तक) है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/sainik-school-society के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं.

इस साल, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने एआईएसएसईई 2026 में एडमिशन के लिए तीन नए सैनिक स्कूलों को शामिल किया है. ये संस्थान भारत भर में ऐसे 100 स्कूल स्थापित करने की रक्षा मंत्रालय की पहल का हिस्सा हैं. इससे पहले जून 2025 में रक्षा मंत्रालय ने इस राष्ट्रीय विस्तार पहल के तहत 86 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी थी.

