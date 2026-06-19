ऊंची हील, बड़ी बेल्ट पर और क्या-क्या बैन... नीट री एग्जाम का ड्रेस कोड आया, अभ्यर्थी पढ़ लें पूरी गाइडलाइन

NEET UG Dress Code 2026 : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरफ से 21 जून 2026 को होने जा रही NEET (UG) 2026 की री-एग्जामिनेशन के लिए एक बेहद जरूरी एडवाइजरी जारी की गई है. परीक्षा केंद्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने और सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए एनटीए ने ड्रेस कोड और जरूरी नियमों की एक लिस्ट शेयर की है. अगर आप भी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो इन नियमों को ध्यान से पढ़ लें.

NEET UG Dress Code 2026 : क्या पहनकर जाना है?

जो छात्र कोई धार्मिक प्रतीक, कलावा, पगड़ी, हिजाब या अपनी आस्था से जुड़ी चीजें पहनते हैं, उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की इजाजत होगी. हालांकि, ऐसे छात्रों को तय समय से काफी पहले सेंटर पहुंचना होगा ताकि उनकी अच्छे से चेकिंग (Frisking) हो सके.

परीक्षा के लिए हल्के कपड़े सबसे अच्छे माने गए हैं. लेकिन जरूरत पड़ने पर छात्र पूरी बाजू (Full-sleeve) के कपड़े या ऊनी कपड़े भी पहन सकते हैं. इसके लिए भी आपको सेंटर पर जल्दी रिपोर्ट करना होगा.

सभी उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल के भीतर पारदर्शी पानी की बोतल (transparent water bottles) ले जाने की अनुमति है.

छात्रों को सलाह दी गई है कि वे साधारण चप्पल या कम हील वाले फुटवियर पहनकर ही आएं. हाई-हील्स पहनने वाले छात्रों की अलग से और ज्यादा चेकिंग की जा सकती है.

NEET UG Guideline 2026 : क्या चीजें ले जाना पूरी तरह बैन है?

परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन या कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना सख्त मना है. इसके अलावा धातु (Metal) की चीजें, बड़े बकल वाले बेल्ट, भारी ज्वेलरी और एक्सेसरीज पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी.

एंट्री से पहले सभी छात्रों की अनिवार्य सिक्योरिटी चेक की जाएगी. किसी भी तरह की डाउट या जानकारी के लिए छात्र एनटीए के हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 या ईमेल neetug2026@nta.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं.