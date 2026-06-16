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NEET UG री-एग्‍जाम के लिए 10 लाख से ज्यादा छात्रों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया, NTA ने कही ये बात

NEET UG री एग्‍जाम के लिए 10 लाख से ज्यादा छात्रों ने प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर लिया है. NTA ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि NEET की परीक्षा से पहले सभी छात्र प्रवेश पत्र डाउन लोड कर सकेंगे. 

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NEET UG री-एग्‍जाम के लिए 10 लाख से ज्यादा छात्रों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया, NTA ने कही ये बात

NEET UG री एग्‍जाम के लिए 10 लाख से ज्यादा छात्रों ने प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर लिया है. NTA ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि NEET की परीक्षा से पहले सभी छात्र प्रवेश पत्र डाउन लोड कर सकेंगे. NTA की तकनीकी टीम सर्वर पर पड़े रहे लोड को मॉनिटर कर रही है. परीक्षा 21 जून को होनी है. 

प्रवेश पत्र के डाउन लोड में परेशानी आ रही थी 

कल बहुत सारे छात्रों ने शिकायत की थी कि प्रवेश पत्र के डाउन लोड करने में उन्‍हें दिक्‍कत आ रही है. जिसके बाद एनटीए की टीम ने सर्वर पर पड़ रहे लोड को चेक किया था. अब छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पा रहे हैं. करीबन 10 लाख से अधिक छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है. 

21 जून को है एग्जाम

3 मई को आयोजित नीट प्रवेश परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतों के बीच इसे रद्द कर दिया गया था. अब नीट री-एग्जाम 21 जून को आयोजित किया जाना है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने री-एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी किए हैं. जिसे एनटीए की वेबसाइट से उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं.

 NEET री-एग्जाम को लेकर कड़े इंतजाम 

पूरे देश में NEET री-एग्जाम को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं.

सरकार ने साफ किया है कि NEET री-एग्जाम को सुरक्षित, पारदर्शी और बिना किसी गड़बड़ी के कराया जाएगा.

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