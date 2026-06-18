NEET UG Exam में बचे हैं सिर्फ 3 दिन, NTA ने उम्मीदवारों के लिए जारी किया जरूरी संदेश

नीट यूजी (NEET UG) 2026 की परीक्षा में अब सिर्फ तीन दिन का समय बचा है. देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने छात्रों और अभिभावकों के लिए एक बेहद जरूरी संदेश जारी किया है. एनटीए ने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों और परीक्षा पोस्टपोन (स्थगित) होने की खबरों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें. परीक्षा अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही आयोजित की जाएगी.

अफवाहों से बचें, केवल ऑफिशियल अपडेट्स पर करें भरोसा

एनटीए ने साफ किया है कि छात्र किसी भी भ्रामक खबर का शिकार न हों और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें. एजेंसी ने छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आपने अपनी परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की है, अब समय खुद पर और अपने प्रयासों पर भरोसा रखने का है. परीक्षा के आखिरी दिनों में तनाव मुक्त रहें, अच्छी नींद लें और शांत दिमाग से अपना बेस्ट देने की कोशिश करें.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम, गड़बड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

एनटीए ने छात्रों और उनके माता-पिता को भरोसा दिलाया है कि परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए राज्य सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सिस्टम को मजबूत करने के लिए कई लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है. एजेंसी ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों से बेहद सख्ती से निपटा जाएगा, ताकि ईमानदार और मेहनती छात्रों के हितों की रक्षा की जा सके.

छात्रों की मदद के लिए हेल्पलाइन जारी

एनटीए ने छात्रों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए 'मानस' (MANAS) हेल्पलाइन नंबर 14416 भी साझा किया है. अगर किसी भी छात्र को परीक्षा का दबाव महसूस हो रहा है, तो वह इस नंबर पर कॉल करके मदद ले सकता है. इसके साथ ही एनटीए ने पेरेंट्स और टीचर्स से भी अपील की है कि वे बच्चों को तनाव मुक्त माहौल दें और सोशल मीडिया पर किसी भी बिना पुष्टि वाली खबर को शेयर न करें.

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