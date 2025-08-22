फिर टली नीट यूजी 2025 की दूसरे राउंड की काउंसलिंग, जानिए वजह

NEET UG Counselling 2025 : मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट यूजी 2025 के दूसरे राउंड की काउंसलिंग को एक बार फिर टाल दिया है. यह फैसला पहले राउंड में सीट पाने वाले छात्रों को अपनी सीट छोड़ने (Resign) की तारीख बढ़ाने के कारण लिया गया है.

पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद जिन छात्रों को सीट आवंटित हुई थी, वे अब 25 अगस्त 2025 तक बिना किसी शुल्क के अपनी सीट छोड़ सकते हैं. पहले यह प्रक्रिया जल्दी समाप्त होनी थी, लेकिन अब तारीख बढ़ने की वजह से दूसरे राउंड का पूरा शेड्यूल प्रभावित हो गया है. दूसरे राउंड की काउंसलिंग 22 अगस्त से शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया है.

MCC ने कहा है कि दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का नया शेड्यूल 25 अगस्त के बाद जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी किया जाएगा. ऐसे में स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अपडेट के लिए MCC की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.