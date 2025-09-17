MCC NEET UG Counselling 2025 राउंड 2 की सीट लिस्ट हुई जारी, डायरेक्ट लिंक से करें चेक...

MCC NEET UG Counselling 2025 round 2 seat list : मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की तरफ से आज MCC NEET UG Counselling 2025 राउंड 2 सीट अलाटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है. अब स्टूडेंट्स अपनी सीट अलाटमेंट mcc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. सीट अलॉटमेंट चेक करने और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए परीक्षार्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर चेक करना होगा...

MCC NEET UG Counselling 2025

MCC ने सीट को लेकर कहा है कि अभ्यर्थी प्रोविजनल रिजल्ट में आवंटित सीट पर कोई अधिकार नहीं जता सकते हैं और प्रोविजनल रिजल्ट को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है. साथ ही एमसीसी ने ये भी कहा है कि रिजल्ट घोषित होने के बाद आवंटित कॉलेज/संस्थान से संपर्क करिए.

नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऐसे करें चेक

एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं. होमपेज पर नीट यूजी काउंसलिंग सेक्शन पर क्लिक करिए. नीट यूजी 2025 राउंड 2 के सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की लिंक पर क्लिक करिए अब अपना लॉग इन क्रेडेंशियल और पासवर्ड डालकर लॉग इन करिए. स्क्रिन पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट खुल जाएगा रिजल्ट के सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए. कॉलेज अलॉट होने के बाद तय तारीख पर कॉलेज रिपोर्ट करें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए.

कॉलेज ज्वाइन करने के लिए