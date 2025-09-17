MCC NEET UG Counselling 2025 राउंड 2 की सीट लिस्ट हुई जारी, डायरेक्ट लिंक से करें चेक...

उम्मीदवारों को आवंटित कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा.
MCC NEET UG Counselling 2025 round 2 seat list : मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की तरफ से आज MCC NEET UG Counselling 2025 राउंड 2 सीट अलाटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है. अब स्टूडेंट्स अपनी सीट अलाटमेंट mcc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. सीट अलॉटमेंट चेक करने और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए परीक्षार्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर चेक करना होगा...
M.Sc. एनवायरनमेंट मैनेजमेंट और एप्लाइड जियोइन्फॉर्मेटिक्स की ओपन हाउस काउंसलिंग 19 सितंबर को
MCC ने सीट को लेकर कहा है कि अभ्यर्थी प्रोविजनल रिजल्ट में आवंटित सीट पर कोई अधिकार नहीं जता सकते हैं और प्रोविजनल रिजल्ट को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है. साथ ही एमसीसी ने ये भी कहा है कि रिजल्ट घोषित होने के बाद आवंटित कॉलेज/संस्थान से संपर्क करिए.
नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऐसे करें चेक
- एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर नीट यूजी काउंसलिंग सेक्शन पर क्लिक करिए.
- नीट यूजी 2025 राउंड 2 के सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की लिंक पर क्लिक करिए
- अब अपना लॉग इन क्रेडेंशियल और पासवर्ड डालकर लॉग इन करिए.
- स्क्रिन पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट खुल जाएगा
- रिजल्ट के सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए.
- कॉलेज अलॉट होने के बाद तय तारीख पर कॉलेज रिपोर्ट करें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए.
कॉलेज ज्वाइन करने के लिए
- अलॉटमेंट लेटर
- नीट एडमिट कार्ड
- नीट स्कोर कार्ड: रिजल्ट या रैंक लेटर
- बर्थ सर्टिफिकेट
- 10वीं पास सर्टिफिकेट
- 12वीं पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट
- आईडी प्रूफ (पैन कार्ड/आधार/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट)
- जाति प्रमाणपत्र
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं