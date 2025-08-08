NEET PG Exam result 2025 : इस दिन जारी होगा NEET PG 2025 परीक्षा रिजल्ट और Answer Key

NBEMS NEET PG Exam result 2025 : आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBEMS) द्वारा आयोजित नीट पीजी परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जा सकती है. इसके अलावा NBEMS नीट पीजी परीक्षा का रिजल्ट संभावित रूप से 3 सितंबर, 2025 को जारी करेगा. ऐसे में जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे एनबीईएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने क्रेडेंशियल दर्ज करके प्रोविजनल आंसर-की और रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे.

बता दें कि कट-ऑफ लिस्ट में आने वाले उम्मीदवार MCC की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे.

Bihar Police SI Exam Date 2025 : बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा अगस्त की इस तारीख को होगी

NEET PG 2025 Exam हाइलाइट्स - NEET PG 2025 Exam Highlights