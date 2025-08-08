विज्ञापन

NEET PG Exam result 2025 : इस दिन जारी होगा NEET PG 2025 परीक्षा रिजल्ट और Answer Key

छात्र एनबीईएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने क्रेडेंशियल दर्ज करके प्रोविजनल आंसर-की और रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे. 

NEET PG 2025 Exam: NBEMS द्वारा जारी प्रोविजनिकल आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने का मौका भी दिया जाएगा.

NBEMS NEET PG Exam result 2025 : आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBEMS)  द्वारा आयोजित नीट पीजी परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जा सकती है. इसके अलावा NBEMS नीट पीजी परीक्षा का रिजल्ट संभावित रूप से 3 सितंबर, 2025 को जारी करेगा. ऐसे में जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे एनबीईएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने क्रेडेंशियल दर्ज करके प्रोविजनल आंसर-की और रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे. 

बता दें कि कट-ऑफ लिस्ट में आने वाले उम्मीदवार MCC की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे.

NEET PG 2025 Exam हाइलाइट्स - NEET PG 2025 Exam Highlights

  • आपको बता दें कि NEET PG 2025 परीक्षा 03 अगस्त 2025 को 301 शहरों के 1052 केंद्रों पर कराई गई. जिसमें 2.42 लाख से अधिक उम्मीदवारों शामिल हुए.
  • इस परीक्षा की निगरानी के लिए 2200 से ज्यादा मेडिकल फैकल्टी को तैनात किया गया था.
  • नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) द्वारा NEET PG 2025 परीक्षा पूरे देश में एक ही शिफ्ट (सुबह 9 से दोपहर 12:30) में कंप्यूटर बेस्ड मोड में कराई गई.
  • इस बार कुल 200 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए, जो 800 अंक के थे. 
  • NBEMS द्वारा जारी प्रोविजनिकल आंसर-की के लिए ऑब्जेक्शन विंडो भी खोला जाएगा. जिसमें जाकर परीक्षार्थी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे.फाइनल आंसर-की विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन के बाद जारी होगी.

