विज्ञापन

NEET PG में डॉ मोहापात्रा ने किया टॉप, Top 10 की लिस्ट देखिए यहां

नीट के टॉप 10 टॉपर्स कौन हैं, आइए जानते हैं उनके रोल नंबर और मार्क्स...

Read Time: 1 min
Share
NEET PG में डॉ मोहापात्रा ने किया टॉप, Top 10 की लिस्ट देखिए यहां
सेकेंड रैंक है- 25661108635 - 705 अंक

NEET PG Topper 2025 : कल नीट पीजी 2025 का रिजल्ट NBEMS ने जारी कर दिया है. इस साल नीट पीजी में डॉ पूशन मोहापात्रा ने टॉप किया है. मोहापात्रा ने MBBS कटक के SCB मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से 2019 से 2024 में किया है. पूशन ने नीट पीजी में कुल 800 में से 707 अंक प्राप्त किए हैं. इसके अलावा नीट के टॉप 10 टॉपर्स कौन हैं, आइए जानते हैं उनके रोल नंबर और मार्क्स...

NEET PG Cut off 2025 : नीट पीजी की कट ऑफ लिस्ट हुई जारी, जानिए यहां...

टॉप 10 के रोल नंबर और मार्क्स

सेकेंड रैंक है- 25661108635 - 705 अंक

थर्ड रैंक है- 25661152924 - 705 अंक

फोर्थ रैंक है- 25661216476- 701 अंक

फीफ्थ रैंक है- 25661043846 - 695 अंक

शिक्स्थ रैंक है- 25661074678 - 695 अंक

सेवेंथ रैंक है- 25661159637 - 692 अंक

आठवां रैंक है- 25661054056 - 691 अंक

नौवां रैंक है-  25661054056- 691 अंक

दसवां रैंक है- 25661184037 - 691 अंक

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NEET PG Topper, Neet Pg Result 2025, Nbems Neet Pg 2025, Nbe, Natboard.edu.in Result
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com