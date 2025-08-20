NEET PG में डॉ मोहापात्रा ने किया टॉप, Top 10 की लिस्ट देखिए यहां

NEET PG Topper 2025 : कल नीट पीजी 2025 का रिजल्ट NBEMS ने जारी कर दिया है. इस साल नीट पीजी में डॉ पूशन मोहापात्रा ने टॉप किया है. मोहापात्रा ने MBBS कटक के SCB मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से 2019 से 2024 में किया है. पूशन ने नीट पीजी में कुल 800 में से 707 अंक प्राप्त किए हैं. इसके अलावा नीट के टॉप 10 टॉपर्स कौन हैं, आइए जानते हैं उनके रोल नंबर और मार्क्स...

टॉप 10 के रोल नंबर और मार्क्स

सेकेंड रैंक है- 25661108635 - 705 अंक

थर्ड रैंक है- 25661152924 - 705 अंक

फोर्थ रैंक है- 25661216476- 701 अंक

फीफ्थ रैंक है- 25661043846 - 695 अंक

शिक्स्थ रैंक है- 25661074678 - 695 अंक

सेवेंथ रैंक है- 25661159637 - 692 अंक

आठवां रैंक है- 25661054056 - 691 अंक

नौवां रैंक है- 25661054056- 691 अंक

दसवां रैंक है- 25661184037 - 691 अंक