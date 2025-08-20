विज्ञापन

NEET PG Cut off 2025 : नीट पीजी की कट ऑफ लिस्ट हुई जारी, जानिए यहां...

neet pg 2025 cut off : आपको बता दें कि नीट पीजी की परीक्षा 3 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थी. इस एग्जाम में कुल 2,42,493 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, इनमें से 2,30,114 ने परीक्षा दी और 128116 पास हुए. 

Read Time: 2 mins
Share
NEET PG Cut off 2025 : नीट पीजी की कट ऑफ लिस्ट हुई जारी, जानिए यहां...
आपको बता दें कि नीट पीजी की परीक्षा 03 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थी.

NEET PG Cut off 2025 : नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने कल नीट पीजी का रिजल्ट जारी करने के बाद अब कट ऑफ लिस्ट भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. जिसमें तय नियमानुसार सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत, दिव्यांग के लिए 45 जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 40 परसेंट हासिल करना अनिवार्य है. 

Latest and Breaking News on NDTV

NEET PG का रिजल्ट हुआ जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

नीट पीजी 2025 में सामान्य और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कट ऑफ नंबर 276, सामान्य दिव्यांग के लिए 255, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 255 रहा है. 

आपको बता दें कि नीट पीजी की परीक्षा 03 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थी. इस एग्जाम में कुल 2,42,493 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, इनमें से 2,30,114 ने परीक्षा दी और 128116 पास हुए. 

अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

 नोटिफिकेशन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Neetpg, Neet Pg 2025 Result Pdf Download, Neet Pg 2025 Cut Off
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com