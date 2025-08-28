NEET PG Result 2025 : 50 % ऑल इंडिया कोटा मेरिट लिस्ट जारी, यहां चेक करें

NEET PG 2025 Merit List: आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBEMS) ने 27 अगस्त को NEET PG 2025 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. ये लिस्ट उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है, जो MD/MS/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज, पोस्ट MBBS DNB/DrNB (डायरेक्ट 6 साल) कोर्सेज, और NBEMS डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं. इस लिस्ट को आप आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर देख सकते हैं.

लिस्ट में क्या होगा

इस लिस्ट में आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन आईडी, आपकी कैटेगरी (जैसे जनरल, OBC, SC, ST, EWS), NEET PG का स्कोर, आपकी ओवरऑल रैंक (पूरे देश में आपकी क्या पोजीशन है), AIQ रैंक (जो ऑल इंडिया कोटे के लिए है), और कैटेगरी के हिसाब से AIQ रैंक जैसी जानकारी डिटेल में साझा की गई है.

राज्य की लिस्ट अलग बनेगी

NBEMS ने यह भी साफ किया है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट और राज्य कोटे की लिस्ट है, वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (UT) खुद अपनी-अपनी शर्तों और आरक्षण नियमों के हिसाब से तैयार करेंगे. यानी अभी जो लिस्ट जारी की गई है, वो सिर्फ ऑल इंडिया कोटे के लिए है.

ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि राज्य की लिस्ट के लिए स्टेट की वेबसाइट्स पर नजर बनाए रखें.

आपका स्कोरकार्ड कब मिलेगा?

ऑल इंडिया 50% कोटे का स्कोरकार्ड आप 5 सितंबर या उसके बाद डाउनलोड कर सकेंगे. NBEMS ने साफ कह दिया है कि आपको कोई भी फिजिकल कॉपी घर पर नहीं भेजी जाएगी, सब कुछ ऑनलाइन ही मिलेगा. ये स्कोरकार्ड पूरे छह महीने तक डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेगा. इसके बाद आप डाउनलोड नहीं कर सकेंगे.

स्कोरकार्ड में क्या-क्या खास होगा?

NEET PG 2025 रैंक: ये आपकी ओवरऑल रैंक है, यानी जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया था, उन सब में आपकी क्या पोजीशन है.

ऑल इंडिया 50% कोटा रैंक: ये रैंक सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए योग्या हैं. ये सिर्फ AIQ सीटों के लिए ही मान्य है.

AIQ कैटेगरी रैंक: अगर आप किसी खास कैटेगरी (जैसे OBC/SC/ST/EWS) से हैं, तो ये आपकी उस कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटे के लिए रैंक होगी.

काउंसलिंग और सीटों के लिए कहां देखें?

NBEMS ने सलाह दी है कि आप रेगुलरली मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की वेबसाइट (mcc.nic.in) चेक करते रहें. यहीं पर आपको सीटों की जानकारी और काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल मिलेगा. साथ ही, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अपनी वेबसाइट mohfw.gov.in पर एडमिशन प्रोसेस से जुड़ी अपडेट्स जारी करेगा.

इस बात का रखें ध्यान

NBEMS ने एक सख्त चेतावनी भी दी है कि अगर कोई भी कैंडिडेट कुछ भी गड़बड़ करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका रिजल्ट तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई भी होगी.

विदित हो कि NEET PG 2025 का एग्जाम 03 अगस्त को हुआ था और रिजल्ट 19 अगस्त को जारी हुआ था. रिजल्ट के साथ ही अलग-अलग कैटेगरी के लिए कट-ऑफ मार्क्स भी जारी किए गए थे.

