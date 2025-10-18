NEET PG राउंड-1 काउंसलिंग के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन, जल्द जारी होगा शेड्यूल

नीट पीजी राउंड-1 की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की तरफ से हाल ही में इसकी जानकारी दी गई. रजिस्ट्रेशन शुरू करने के साथ ही नीट पीजी बुलेटिन भी जारी किया गया है. एमडी, पीजी डिप्लोमा और एमएस में एडमिशन लेने के इच्छुक उम्मीदवार एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर राउंड-1 की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

जल्द जारी होगा शेड्यूल

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की तरफ से फिलहाल नीट पीजी राउंड-1 की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है, लेकिन अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है. बताया जा रहा है कि जल्द ही नीट पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा. फिलहाल आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें.

NEET PG राउंड-1 का ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन

नीट पीजी राउंड-1 की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाना होगा.

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर पीजी मेडिकल सेक्शन नजर आएगा, जिस पर क्लिक करना होगा.

न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक का ऑप्शन दिखने पर क्लिक करें.

इसके बाद आपको अपना नीट रोल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना होगा.

यहां कुछ जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करना होगा.

फॉर्म सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा, इसका एक प्रिंटआउट बी अपने पास रख लें.

अलग-अलग राउंड में होगी काउंसलिंग

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की तरफ से नीट पीजी काउंसलिंग चार अलग-अलग चार राउंड में होगी. इसके अलावा नीट पीजी में एडमिशन के लिए उम्मीदवारों को च्वाइस लॉकिंग और च्वाइस फिलिंग भी करना जरूरी है. तमाम उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर आगे की जानकारी ले सकते हैं.