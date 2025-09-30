विज्ञापन

School Closed: नवरात्रि में कहां कितने दिन स्कूल होंगे बंद जानिए यहां पूरी डिटेल्स

Statewise School Holidays Dussehra 2025: देशभर में नवरात्रि और दशहरा के त्योहारों के चलते कई राज्यों में स्कूल छुट्टियों पर हैं. कुछ जगहों पर दशहरा के बाद भी स्कूल बंद रहेंगे और क्लासेस नहीं चलेंगी. इनमें ज्यादातर महाराष्ट्र के जिले शामिल हैं. जानिए कहां कितने दिन की छुट्टियां हैं.

नई दिल्ली:

State Wise School Holidays Dussehra 2025: देशभर में त्योहारों की रौनक देखने को मिल रही है. नवरात्रि और दशहरा की खुशियां हर तरफ छाई हैं. इसी के साथ बच्चों के लिए स्कूलों में छुट्टियों का सिलसिला भी चल पड़ा है. लेकिन इस बार छुट्टियों का कारण सिर्फ त्योहार नहीं, कई जगह भारी बारिश ने भी स्कूल बंद करने पर मजबूर कर दिया है. पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए यह जानना जरूरी है कि कहां-कहां, कब-कब स्कूल बंद रहेंगे और किस तारीख से क्लासेज फिर शुरू होंगी. यहां देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

दशहरा की वजह से कहां-कहां छुट्टियां

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा दुनियाभर में मशहूर है. नवरात्रि में यहां की रौनक देखते ही बनती है. दुर्गा पूजा के चलते राज्य में स्कूल 24 सितंबर से 6 अक्टूबर तक बंद रहेंगे. सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में तारीखों में हल्का बदलाव हो सकता है.

बिहार

बिहार के चुनावी माहौल में त्योहारों का रंग भी खूब चढ़ा है. इस बीच छुट्टियों का ऐलान हो गया है. यहां छुट्टियां 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हैं, जबकि कुछ जिलों में यह 5 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई हैं.

झारखंड

बिहार और पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी त्योहारों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं. धनबाद और आसपास के जिलों में स्कूल 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बंद रहेंगे. कुछ स्कूलों में यह अवधि 5 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है.

दिल्ली

राजधानी दिल्ली के स्कूल 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बंद रहेंगे. प्राइवेट स्कूलों में तारीखें अलग हो सकती हैं. क्लासेज 3 अक्टूबर से फिर शुरू होंगी यानी दशहरा के बाद छुट्टियां खत्म हो जाएंगी.

ओडिशा और असम

दशहरा के चलते स्कूल 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बंद रहेंगे. 3 अक्टूबर से कक्षाएं फिर शुरू होंगी. असम में दशहरा की छुट्टियां 30 सितंबर तक रहेंगी. इसके अलावा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के लिए भी स्कूल बंद रहेंगे.

उत्तर प्रदेश

देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में दशहरा और गांधी जयंती के चलते स्कूल 1 और 2 अक्टूबर को बंद रहेंगे. इसके तुरंत बाद स्कूलों में क्लासेस शुरू हो जाएंगी. यानी यहां त्योहार के अलावा कोई छुट्टी नहीं हैं.

मौसम की वजह से इन जगहों पर ज्यादा छुट्टियां

महाराष्ट्र में 29 सितंबर, 2025 को IMD ने भारी बारिश की चेतावनी दी. सुरक्षा के मद्देनजर कई जिलों में स्कूल अचानक बंद कर दिए गए। प्रभावित जिलों में नासिक, ठाणे, पालघर, मुंबई (सिटी और सबअर्बन), रायगढ़ और पुणे शामिल हैं. राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र ने नागरिकों से आग्रह किया है कि गैर-जरूरी यात्रा न करें और घर पर ही रहें. पैरेंट्स और स्टूडेंट्स को लगातार अपडेट चेक करते रहना चाहिए.

स्टूडेंट्स छुट्टियों के संबंध में एक बार अपने स्कूलों से भी जरूर संपर्क करें. 

