Schools closed: यूपी-बिहार, दिल्ली और हरियाणा, जानिए कहां-कहां के स्कूल बंद

Schools Closed Update: जैसे-जैसे उत्तर भारत में सर्दी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, स्कूल का रूटीन लगभग हर दिन बदल रहा है. माता-पिता अपने बच्चों को बाहर भेजने से पहले AQI चार्ट और मौसम के अलर्ट देख रहे हैं. दिल्ली में खतरनाक हवा और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में घने कोहरे के मिले-जुले असर ने प्रशासन को सुरक्षा के लिए स्कूल के काम करने के तरीके बदलने पर मजबूर कर दिया है. दिल्ली और NCR में, सबसे बड़ी चिंता सिर्फ़ ठंड ही नहीं, बल्कि हवा भी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स “खराब” कैटेगरी में बना हुआ है, जिससे GRAP IV पाबंदियां लगी हैं.

10 हजार प्यूरीफायर स्कूलों में दिए जाएंगे

नर्सरी से क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है. क्लास 6 से 9 और क्लास 11 हाइब्रिड मोड में चल रही हैं. स्कूल बच्चों को जहरीली हवा के संपर्क में आने से बचाने के लिए अटेंडेंस को एडजस्ट कर रहे हैं. क्लासरूम पूरी तरह से खुलने पर उन्हें ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए, दिल्ली सरकार ने 10,000 एयर प्यूरीफायर बांटना शुरू कर दिया है. इस रोलआउट में शहर के ज़्यादा प्रदूषण वाले इलाकों के स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी.

इस जगहों के स्कूल रहेंगे बंद

दिल्ली के स्कूलों में 23 दिसंबर, 2025 से 1 जनवरी, 2026 तक विंटर वेकेशन रहेगी.अधिकारियों का कहना है कि पॉल्यूशन लेवल और मौसम के हालात के हिसाब से तारीखें बदल सकती हैं. पंजाब सरकार ने यह भी घोषणा की है कि राज्य के सभी स्कूल 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे.वहीं 2025-26 के विंटर सीजन के लिए, हरियाणा के स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी, 2026 तक मेन विंटर ब्रेक होने की उम्मीद है, जिसके बाद स्कूल फिर से खुलेंगे.

