Microsoft के CEO सत्य नडेला की इतनी है एक दिन की सैलरी, रोज खरीद सकते हैं एक लग्जरी कार

Microsoft CEO Per Day Salary: दुनिया की कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, जिनमें नौकरी करने का सपना हर कोई देखता है. जाहिर है कि जितनी बड़ी कंपनी होगी, सैलरी पैकेज भी उतना ही बड़ा मिलेगा. इन कंपनियों में छोटे कर्मचारियों को भी लाखों का पैकेज दिया जाता है, वहीं अगर बात इनके CEO की हो तो ये अरबों में पहुंच जाता है. माइक्रोसॉफ्ट भी एक ऐसी ही कंपनी है, जो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला की सैलरी कितनी है? आज हम आपको नडेला की एक दिन की सैलरी बताएंगे, जिसे जानकर आपके होश उड़ सकते हैं.

कुछ ही दिन पहले हुआ इजाफा

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला की सैलरी में कुछ ही दिन पहले भारी इजाफा हुआ था. जिसके बाद अब उनका पैकेज इतना हो चुका है कि वो एक महीने की सैलरी में ही छोटी-छोटी कई कंपनियां खरीद सकते हैं. कंपनी की तरफ से बताया गया कि माइक्रोसॉफ्ट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के बाद सीईओ सत्य नडेला की सैलरी 22 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है.

कितनी है एक महीने की सैलरी?

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सत्य नडेला की पिछले साल की सैलरी 79.1 मिलियन डॉलर यानी करीब 694 करोड़ रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर इस साल 96.5 मिलियन डॉलर करीब 846 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसमें से 90 फीसदी हिस्सा शेयरों के तौर पर दिया गया है. यानी पिछले साल के मुकाबले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की सैलरी में भारी इजाफा किया गया है.

एक दिन की इतनी है सैलरी

अब नडेला की एक दिन की सैलरी को कैलकुलेट करें तो ये करीब दो करोड़ 32 लाख रुपये होती है. यानी जितना लोग कई सालों में कमाते हैं, उतना सत्य नडेला सिर्फ एक ही दिन में कमा लेते हैं. सत्य नडेला को उनकी काबलियत का इनाम दिया गया है, वो पिछले करीब 11 सालों से कंपनी के सीईओ पद पर हैं और उसे नई ऊंचाइयों तक ले गए हैं. खासतौर पर एआई की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट ने काफी अच्छा काम किया है और आज सबसे आगे वाले पायदान पर खड़ा है.