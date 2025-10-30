विज्ञापन

Microsoft के CEO सत्य नडेला की इतनी है एक दिन की सैलरी, रोज खरीद सकते हैं एक लग्जरी कार

Microsoft CEO Salary: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के बाद माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सीईओ सत्य नडेला की सैलरी में इजाफा किया गया, अब उनकी सैलरी काफी ज्यादा बढ़ गई है.

Read Time: 3 mins
Share
Microsoft के CEO सत्य नडेला की इतनी है एक दिन की सैलरी, रोज खरीद सकते हैं एक लग्जरी कार
सत्य नडेला की सैलरी

Microsoft CEO Per Day Salary: दुनिया की कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, जिनमें नौकरी करने का सपना हर कोई देखता है. जाहिर है कि जितनी बड़ी कंपनी होगी, सैलरी पैकेज भी उतना ही बड़ा मिलेगा. इन कंपनियों में छोटे कर्मचारियों को भी लाखों का पैकेज दिया जाता है, वहीं अगर बात इनके CEO की हो तो ये अरबों में पहुंच जाता है. माइक्रोसॉफ्ट भी एक ऐसी ही कंपनी है, जो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला की सैलरी कितनी है? आज हम आपको नडेला की एक दिन की सैलरी बताएंगे, जिसे जानकर आपके होश उड़ सकते हैं. 

कुछ ही दिन पहले हुआ इजाफा

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला की सैलरी में कुछ ही दिन पहले भारी इजाफा हुआ था. जिसके बाद अब उनका पैकेज इतना हो चुका है कि वो एक महीने की सैलरी में ही छोटी-छोटी कई कंपनियां खरीद सकते हैं. कंपनी की तरफ से बताया गया कि माइक्रोसॉफ्ट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के बाद सीईओ सत्य नडेला की सैलरी 22 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है.

8वें वेतन आयोग से किन नौकरियों में बढ़ेगी बंपर सैलरी? यहां देख लीजिए पूरी लिस्ट

कितनी है एक महीने की सैलरी?

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सत्य नडेला की पिछले साल की सैलरी 79.1 मिलियन डॉलर यानी करीब 694 करोड़ रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर इस साल 96.5 मिलियन डॉलर करीब 846 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसमें से 90 फीसदी हिस्सा शेयरों के तौर पर दिया गया है. यानी पिछले साल के मुकाबले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की सैलरी में भारी इजाफा किया गया है. 

एक दिन की इतनी है सैलरी

अब नडेला की एक दिन की सैलरी को कैलकुलेट करें तो ये करीब दो करोड़ 32 लाख रुपये होती है. यानी जितना लोग कई सालों में कमाते हैं, उतना सत्य नडेला सिर्फ एक ही दिन में कमा लेते हैं. सत्य नडेला को उनकी काबलियत का इनाम दिया गया है, वो पिछले करीब 11 सालों से कंपनी के सीईओ पद पर हैं और उसे नई ऊंचाइयों तक ले गए हैं. खासतौर पर एआई की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट ने काफी अच्छा काम किया है और आज सबसे आगे वाले पायदान पर खड़ा है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Microsoft CEO Per Day Salary, Microsoft CEO Salary, Satya Nadella Per Day Salary, Satya Nadella Salary Hike
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com