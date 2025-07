Lawyer और Advocate को एक मानने की न करें भूल? दोनों में है बड़ा अंतर...

जरूरी बात

बता दें कि हर लॉयर एडवोकेट हो जरूरी नहीं है, लेकिन हर अधिवक्ता वकील होता है.

Lawyer की हिंदी क्या होती है - what is the hindi word for lawyer

लॉयर को हिन्दी में वकील कहते हैं.

Advocate की हिंदी क्या होती है - What is the Hindi word for Advocate

एडवोकेट को हिंदी में अधिवक्ता कहते हैं.