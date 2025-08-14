कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए CA के अलावा भी हैं सुनहरे करियर ऑप्शन, जानिए टॉप चॉइसेज़

Commerce Career Options: आज के समय में इतने प्रोफेशनल कोर्सेस शुरू हो चुके हैं कि बच्चे उन्हें करके तुरंत जॉब पर लग जाते हैं और अच्छी सैलरी पाने लगते हैं. मगर इसके लिए जरुरी होता है कि आपने 11वीं क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लिया था. कई बच्चों को कॉमर्स में ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो वो इसे अपने करियर के रूप में चुनते हैं. जब भी कॉमर्स के बारे में लोगों को पता चलता है तो उनका एक ही सवाल होता है कि क्या सीए बनना है. मगर ऐसा नहीं है, कॉमर्स से सिर्फ सीए ही नहीं बहुत कुछ बन सकते हैं. कॉमर्स की फील्ड में कई ऑप्शन हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है. आइए आपको बताते हैं सीए के अलावा आपके पास क्या ऑप्शन हैं.

कॉमर्स में क्या है करियर ऑप्शन - What are the career options in commerce?

कंपनी सेक्रेटरी (CS) : यह एक बहुत ही पॉपुलर और डिमांडिंग कोर्स है. एक कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के लीगल और रेगुलेटरी अफेयर्स को मैनेज करता है. यह एक ऐसी भूमिका है जो कंपनी के सही तरीके से काम को सुनिश्चित करती है, और इसके लिए इन डेप्थ नॉलेज और प्रोफेशनल स्किल्स की जरुरत होती है.



चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (CFA): अगर आपको इंवेस्टमेंट और फाइनेंशियल एनालिसिस में इंटरेस्ट है, तो CFA आपके लिए बेस्ट हो सकता है. यह एक इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त कोर्स है, जो आपको निवेश बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेज और फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे क्षेत्रों में करियर बनाने में मदद करता है.



सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (CMA): यह कोर्स कोस्ट मैनेजमेंट, बजट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर फोक्स्ड है. एक CMA कंपनी के फाइनेंशनियल फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.



बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA) और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA): BBA एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जो आपको बिजनेस और मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स के बारे में बताता है. इसके बाद, MBA करके आप मार्केटिंग, फाइनेंस, HR या ऑपरेशंस जैसे किसी भी क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं. यह कोर्स आपको कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में लीडिंग के लिए तैयार करता है.



सरकारी नौकरी: कॉमर्स के छात्रों के लिए सरकारी क्षेत्र में भी कई अवसर हैं. आप बैंक PO, क्लर्क, या SSC CGL जैसे एग्जाम के जरिए से कई सरकारी विभागों में नौकरी पा सकते हैं.