शिक्षा मंत्रालय ने निकाले ये पांच मुफ्त AI कोर्स, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन

How to apply AI Courses : इन सभी कोर्सेस को करने के लिए बस SWAYAM पोर्टल पर लॉगिन करके कोर्स के लिए पंजीकरण कर सकते हैं.

इस कोर्स के माध्यम से दवा डिजाइन, मॉलेक्यूल प्रॉपर्टीज प्रिडिक्शन और रिएक्शन मॉडलिंग सिखाई जाएगी.

Swayam Portal AI Courses: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग को बढ़ता हुआ देखकर शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है. मंत्रालय ने ई लर्निंग स्वयम पोर्टल (Swayam portal) पर छात्रों के लिए पांच फ्री एआई कोर्स लॉन्च किए हैं. अब इन कोर्सेस की मदद से स्टूडेंट्स न सिर्फ टेक्नोलॉजी की बारीकियां सीखेंगे बल्कि प्रैक्टिकल अनुभव भी प्राप्त करेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं उन 5 कोर्सेज के नाम, अवधि और अप्लाई करने का तरीका.

ये हैं 5 फ्री कोर्स

AI/ML using python 

इसमें स्टैटिस्टिक्स, लीनियर एल्जेब्रा, ऑप्टिमाइज़ेशन और डेटा विजुअलाइज़ेशन का बेसिक सिखाया जाएगा.

इस कोर्स में पाइथन भाषा पर पूरा फोकस होगा.

इस कोर्स की अवधि 36 घंटे की होगी

Cricket Analytics With AI 

इस कोर्स में क्रिकेट को उदाहरण बनाकर स्पोर्ट्स एनालिटिक्स सिखाया जाएगा. यह 25 घंटे का कोर्स है.

AI in Physics

मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए इस कोर्स में फिजिक्स कैसे सॉल्व किया जाए, इस बारे में सिखाया जाएगा. यह कोर्स 45 घंटे का होगा.

AI in Accounting

इस कोर्स के माध्यम से बताया जाएगा अकाउंटिंग प्रैक्टिस में एआई का यूज कैसे कर सकते हैं. इस कोर्स की अवधि 45 घंटे की होगी.

AI in Chemistry 

इस कोर्स के माध्यम से दवा डिजाइन, मॉलेक्यूल प्रॉपर्टीज प्रिडिक्शन और रिएक्शन मॉडलिंग सिखाई जाएगी. यह कोर्स भी 45 घंटे का होगा.

ऐसे करें आवेदन

  • इन सभी कोर्सेस को करने के लिए बस SWAYAM पोर्टल पर लॉगिन करके कोर्स के लिए पंजीकरण कर सकते हैं.
  • इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत आसान है. इस कोर्स के लिए कोई फीस नहीं है.
  • वहीं कोर्स पूरा होने के बाद छात्रों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. 
