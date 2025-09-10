आईपी यूनिवर्सिटी में CUET स्कोर पर दाखिले का अंतिम मौका: 10 और 11 सितंबर को करें आवेदन

नई दिल्ली : गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (आईपी यूनिवर्सिटी) उन सभी उम्मीदवारों को एक और मौका दे रही है, जिन्होंने पहले CUET 2025 स्कोर के आधार पर यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था या जो 'नॉट एडमिटेड' श्रेणी में हैं. ऐसे इच्छुक उम्मीदवार अब 10 और 11 सितंबर को द्वारका कैंपस में ऑफ़लाइन आवेदन जमा कर सकते हैं.

कौन से कार्यक्रम उपलब्ध हैं?

कुल 18 अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) कार्यक्रमों के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. इनमें शामिल हैं:

UG कार्यक्रम:

बीसीए (111)

बैचलर ऑफ एजुकेशन (122)

बी.एड. (स्पेशल एजुकेशन) (159)

बीएचएमसीटी (127)

बीएस-पैकेजिंग टेक्नोलॉजी (चार वर्षीय) (136)

बीएससी (117)

बीबीए और संबद्ध कार्यक्रम/5 वर्षीय बीबीए-एमबीए (125)

बीए(जेएमसी) (126)

बी. कॉम (ऑनर्स) (146)

बीए- अंग्रेजी (5 वर्षीय बीए- एमए योजना के तहत) (184)

04 वर्षीय बीए अर्थशास्त्र (05 वर्षीय बीए-एमए योजना के तहत) (197)

PG कार्यक्रम:

एमबीए (101)

मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (एस ई)/मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (105)

एमए (एमसी) (106)

एमए (अंग्रेजी) (113)

एमए (अर्थशास्त्र) (162)

एमएससी (योग) (187)

एमएस (पैकेजिंग टेक्नोलॉजी) (604)

महत्वपूर्ण तारीखें:

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 10 सितंबर से 11 सितंबर, 2025

मेरिट सूची का प्रकाशन: 12 सितंबर, 2025

काउंसलिंग: 13 सितंबर से 15 सितंबर, 2025

इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में ऑफ़लाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं. आवेदन पत्र के साथ ₹2500 का गैर-वापसी योग्य डिमांड ड्राफ्ट 'यूनिवर्सिटी कुलसचिव' के नाम से जमा करना होगा. यह विशेष अवसर उन उम्मीदवारों के लिए है जो पहले ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवा पाए थे या जिनकी श्रेणी 'नॉट एडमिटेड' थी.

अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइटों पर नियमित रूप से विजिट करें.