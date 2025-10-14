आईपी यूनिवर्सिटी एडमिशन में लेने का आखिरी मौका, इन पांच कोर्सेस के लिए जल्द करें रजिस्ट्रेशन

IP University Admission 2025: आईपी यूनिवर्सिटी एडमिशन 2025 में एडमिशन लेने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है. आईपी यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्से में एडमिशन लेने का मौका है. जो स्टूडेंट्स आईपी यूनिवर्सिटी लेना चाहते हैं उनके लिए बीए(इकोनॉमिक्स), कोड- 197, ⁠बीए(इंग्लिश), कोड- 184, ⁠बीए(जेएमसी, कोड- 126, ⁠बी. कॉम(ऑनर्स), कोड- 146, बीए एलएलबी/ बीबीए एलएलबी, कोड 121 में दाखिला पा सकते हैं. इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2025 है.

तुंरत मिल जाएगा एडमिशन

आवेदन का यह अवसर सीयूईटी स्कोर के आधार पर उन उम्मीदवारों को दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक इस प्रोग्राम में कहीं दाख़िला नहीं लिया है. इच्छुक आवेदक को यूनिवर्सिटी कुलसचिव के नाम से निर्गत 2,500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट एवं अन्य दस्तावेज 16 अक्टूबर को द्वारका कैंपस में साथ लेकर आने होंगे. उसी दिन दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के उपरांत मेरिट के अनुरूप इस प्रोग्राम में उपलब्ध खाली सीटों का आवंटन कर दिया जाएगा.

अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट करें

सीट अलॉटमेंट के समय यूनिवर्सिटी कुलसचिव के नाम निर्गत 96 हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी जमा करना है. इसलिए वह बैंक ड्राफ्ट भी साथ लाना है. ये समस्त प्रोग्राम यूनिवर्सिटी कैंपस के अलावा एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में भी उपलब्ध हैं. इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी यूनिवर्सिटी की दोनों वेबसाइट ipu.ac.in और ipu.admissions.nic.in पर उपलब्ध है.

ये भी पढ़ें-IIM Lucknow Summer Placement: आईआईएम लखनऊ में छात्रों को मिले इतने ऑफर, जानिए कितना मिला हाइएस्ट पैकेज