IP University मेडिकल प्रोग्राम के लिए CUET स्कोर से स्पेशल राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग 24 सितंबर को, M. Pharm काउंसलिंग डेट

IP University Admission: आईपी यूनिवर्सिटी के पारा- मेडिकल प्रोग्राम एडमिशन के लिए स्पेशल राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग की डेट घोषित हो चुकी है.

नई दिल्ली:

IP University Admission: आईपी यूनिवर्सिटी के पारा- मेडिकल प्रोग्राम (कोड 124) में दाख़िले के लिए सीयूईटी स्कोर के आधार पर स्पेशल राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग 24 सितंबर को द्वारका कैंपस में आयोजित की जाएगी. इस काउंसलिंग का कंप्लीट शेड्यूल यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर उपलब्ध है. सीयूईटी स्कोर के आधार पर इस प्रोग्राम में दाख़िले के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है. उस मेरिट के अनुसार दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत सीटों का आवंटन किया जाएगा.

काउंसलिंग फीस

आवेदक को काउंसलिंग के दिन यूनिवर्सिटी कुलसचिव के पक्ष में 60,000 रुपये का बैंक ड्राफ़्ट एवं दाख़िले के लिए ज़रूरी अन्य दस्तावेज़ साथ लाने हैं. सिर्फ़ नॉट एडमिटेड कैंडिडेट्स ही इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं. किसी दौर की काउंसलिंग में पार्ट अकादमिक फ़ीस अगर जमा है तो इस इस दौर की काउंसलिंग में वह एडजस्ट नहीं होगी. मैनेजमेंट कोटा से एडमिशनले चुके छात्र भी इस काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते.इस काउंसलिंग की विस्तृत जानकारी यूनिवर्सिटी की दोनों वेबसाइट ipu.ac.in और ipu.admissions.nic.in पर उपलब्ध है.

एम. फार्म प्रोग्राम काउंसलिंग 25 सितंबर को

आईपी यूनिवर्सिटी के एम. फार्म प्रोग्राम (कोड 189) की  स्पेशल राउंड ऑफ़लाइन काउंसलिंग द्वारका कैंपस में 25 सितंबर को आयोजित की जाएगी. इस प्रोग्राम के सभी आवेदकों को काउंसलिंग के दिन यूनिवर्सिटी के कुलसचिव के नाम निर्गत 96 हज़ार रुपये का बैंक ड्राफ्ट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लाने हैं. जिन्होंने इस प्रोग्राम में दाख़िले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है और जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है वे इस प्रोग्राम की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं. काउंसलिंग के दिन ही दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सीटों का आवंटन किया जाएगा.

यह प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के द्वारका कैंपस स्थित सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज में उपलब्ध है. कुल सीटें 60 हैं. इस सेंटर के निदेशक प्रो. ए. के. नरूला के अनुसार दो वर्ष की अवधि का यह कोर्स पूरी तरह रोजगारोन्मुखी है।कोर्स की समाप्ति के बाद सरकारी एवं निजी छेत्र में नौकरी के बेशुमार अवसर हैं.

