पश्चिम बंगाल में इस कारण से अब 23 जनवरी को नहीं होगी JEE Mains परीक्षा, जानें कब जारी होगी नई डेट

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने पश्चिम बंगाल में जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) मेन एग्जाम की तारीख को बदल दिया है. 23 जनवरी को सरस्वती पूजा होने की वजह से एग्जाम की तारीख में बदलाव की रिक्वेस्ट कैंडिडेट्स कर रहे थे. जिसे स्वीकार कर लिया गया है. X पर पोस्ट करते हुए NTA ने लिखा, "पश्चिम बंगाल राज्य में 23 जनवरी, 2026 को सरस्वती पूजा है. ऐसे में तारीख को बदलने की रिक्वेस्ट आ रही थी. जिसे स्वीकार किया गया है. नई तारीख की जल्द घोषणा कर दी जाएगी. किसी भी सवाल के लिए, कैंडिडेट्स @NTA_Helpdesk पर DM कर सकते हैं या हमें jeemain@nta.ac.in पर लिख सकते हैं, या हमसे 011-40759000 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं."

NTA द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (मेन) 2026, 21 से 30 जनवरी, 2026 तक शेड्यूल है. अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं. उम्मीद है कि JEE Mains 2026 के एडमिट कार्ड कुछ ही दिनों में जारी कर दिए जाएंगे.

इस बार होगा फेशियल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन

इस बार सभी एंट्रेंस एग्जाम में उम्मीदवारों का फेशियल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा. ये कदम एग्जाम सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए उठाया गया है. अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का मकसद एग्जाम प्रोसेस के कई स्टेज पर कैंडिडेट्स की रियल-टाइम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सुनिश्चित करके गड़बड़ियों को रोकना है.

एजुकेशन मिनिस्ट्री के एक सूत्र ने मीडिया से बातचीत में कहा, "वे एग्जाम के दौरान फेशियल रिकग्निशन सिस्टम और एप्लीकेशन फाइल करते समय लाइव फोटोग्राफी लागू करेंगे." सोर्स ने आगे कहा, "यह जनवरी से, JEE (Mains) से लागू किया जाएगा."

क्या होता है फेशियल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन

फेशियल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए किसी व्यक्ति की पहचान कन्फर्म होती है. ये उसके चेहरे के खास फीचर्स, जैसे आंखों के बीच की दूरी या नाक का आकार, को एनालाइज करता. अक्सर एनालिसिस के लिए AI का इस्तेमाल होता है,





