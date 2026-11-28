Winter Vacation Jammu Kashmir : Directorate of School Education Jammu (DSEJ) ने जम्मू डिवीजन के विंटर जोन क्षेत्रों में स्थित सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए विंटर वैकेशन (Winter Vacation) की तारीख घोषित कर दी है. 27 नवंबर को DSEJ की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, हाईयर सेकेंडरी लेवल तक के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में अलग-अलग क्लासेस के लिए अलग वैकेशन ड्यूरेशन तय की गई है. आइए आगे जानते हैं कौन से क्लास की कब से कब तक विंटर वैकेशन है.

8 क्लास तक

जारी शेड्यूल के अनुसार, आठवीं क्लास तक के स्टूडेंट्स की छुट्टियां 30 नवंबर 2026 से शुरू होकर 28 फरवरी 2027 तक रहेंगी.

वहीं, 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए विंटर वैकेशन 14 दिसंबर 2026 से 22 फरवरी 2027 तक रहेगा.