SSC ने कॉन्स्टेबल के पदों पर निकाली बंपर भर्ती, जानें कौन नहीं कर सकता है आवेदन

SSC Constable GD Recruitment 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की तरफ से कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर बंपर भर्ती निकाली गई है. इसमें CAPFs, SSF, और असम राइफल्स परीक्षा 2026 में राइफलमैन (GD) के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. कुल 25,487 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है. नोटिफिकेशन में योग्यता और आयु सीमा की जानकारी भी दी गई है. आइए आपको इस भर्ती से जुड़ी हर जरूरी बात बताते हैं.

महिलाओं के लिए भी है भर्ती

SSC की तरफ से निकाली गई इस भर्ती में महिलाओं के लिए भी हजारों पद आरक्षित किए गए हैं. कुल 25,487 में से पुरुष उम्मीदवारों के लिए 23,467 और महिला उम्मीदवारों के लिए 2,020 पद हैं. योग्य उम्मीदवार एक दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर रात 11 बजे तक अपना आवेदन कर सकते हैं.

शुल्क भुगतान करने की अंतिम तारीख 1 जनवरी 2026 है.

करेक्शन विंडो यानी किसी भी तरह का सुधार 8 से 10 जनवरी के बीच किया जा सकता है.

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) फरवरी और अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जाएगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

जो उम्मीदवार 1 जनवरी, 2026 तक कक्षा 10वीं में पास हुए हैं, वो इस भर्ती के लिए योग्य होंगे.

इसके अलावा डोमिसाइल और शारीरिक मानकों को पूरा करना जरूरी है.

भर्ती में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE), शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), शारीरिक मानक परीक्षा (PST), और मेडिकल टेस्ट शामिल है. इसके अलावा दस्तावेजों का सत्यापन भी करना होगा.

इतने किमी की होगी दौड़

कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर होने वाली इस भर्ती में पुरुषों के लिए 24 मिनट में 5 किमी की दौड़ होगी, वहीं महिलाओं के लिए 8.5 मिनट में 1.6 किमी की दौड़ रखी गई है. इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को ही आगे जाने का मौका मिलेगा. लद्दाख के उम्मीदवारों के लिए दौड़ में छूट दी गई है.

ऐसे करें अपना आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एसएससी की वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन देखना होगा. यहीं से आवेदन भी पूरा कर सकते हैं. इसके अलावा mySSC मोबाइल ऐप से भी आवेदन कर सकते हैं. आवेदन शुल्क में महिला, SC, ST, और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को छूट दी गई है. बाकी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है. इसके अलावा वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना अनिवार्य है. पुराने रजिस्ट्रेशन अब मान्य नहीं हैं.