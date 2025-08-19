CA सितंबर इंटर और फाइनल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डाउनलोड करने का लिंक

ICAI CA admit card 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सितंबर 2025 सत्र के लिए ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) इंटरमीडिएट और फाइनल एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट eservices.icai.org के जरिए अपना ICAI CA इंटर, फाइनल एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों को आधिकारिक पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और एसएसपी पासवर्ड दर्ज करना होगा.

इस दिन होगी सीए की परीक्षाएं

ICAI सीए सितंबर 2025 एडमिट कार्ड पर उम्मीदवार का नाम, फोटोग्राफ, पंजीकरण और रोल नंबर, चुना गया ग्रुप, परीक्षा केंद्र का नाम और पता, रिपोर्टिंग समय, परीक्षा कार्यक्रम और महत्वपूर्ण निर्देश जैसे डिटेल्स होंगे. सीए फाउंडेशन 2025 परीक्षाएं 16, 18, 20 और 22 सितंबर को आयोजित होने वाली हैं. सीए इंटरमीडिएट परीक्षाएं 4 से 15 सितंबर के बीच होंगी, जिसमें ग्रुप 1 के पेपर 4, 7 और 9 सितंबर को और ग्रुप 2 के पेपर 11, 13 और 15 सितंबर को होंगे. सीए फाइनल 2025 परीक्षाएँ ग्रुप 1 के लिए 3, 6 और 8 सितंबर को निर्धारित हैं, जबकि ग्रुप 2 की परीक्षाएं 10, 12 और 14 सितंबर को होगी.

ICAI CA admit card 2025: ऐसे करें डाउनलोड

आधिकारिक वेबसाइट eservices.icai.org पर जाना होगा.

फिर छात्र सेक्शन में “एडमिट कार्ड” लिंक पर क्लिक करना होगा.

CA इंटरमीडिएट या CA फ़ाइनल के लिए संबंधित परीक्षा का चयन करें.

रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

एडमिट कार्ड देखने के लिए डिटेल्स सबमिट करें.

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें.

